La maderoterapia conlleva una serie de riesgos y contraindicaciones

La maderoterapia ha obtenido una gran aceptación por el colectivo de profesionales de la estética para incorporarla en su amplia carta de servicios. Esta es una técnica de masaje con utensilios de madera que está siendo muy demandada por los clientes, sobre todo, porque es ideal para mejorar la celulitis, reducir grasa y estilizar la figura.

Sin embargo, no es la panacea y como en cualquier técnica, existen contraindicaciones en la maderoterapia, y por ello, es necesario acudir a centros con personal bien cualificado, así como garantizar el buen estado de los utensilios y disponer de unas instalaciones adecuadamente higienizadas y acondicionadas.

La maderoterapia no es para cualquiera

Recientemente, se está facilitando el acceso a la formación en esta modalidad de masaje a personas que no tienen ninguna titulación ni formación anterior en masajes y esto no es regulado por ningún organismo. Cualquier persona que decidiera realizar esta formación podría asistir a un seminario de maderoterapia sin exigirle experiencia alguna en prácticas de masaje, por lo cual en pocos días el frutero del barrio podría estar ofreciendo un tratamiento de maderoterapia y esto supone un problema serio para la salud, ya que hay personas que pueden tener patologías previas y ser susceptibles de recibir una sesión de maderoterapia. En numerosas ocasiones, la maderoterapia no es aconsejable para personas que puedan padecer trastornos circulatorios o linfáticos graves como podría ser una insuficiencia cardíaca o diversas adenopatías o linfangitis, entre otras.

Es un tema serio y no se debería dejar atender por cualquiera que haya realizado un curso de maderoterapia en un fin de semana.

Debido al buen impacto que esta terapia ha causado en los centros de masaje y en centros de belleza, en el último año han ido surgiendo en el mercado infinidad de centros que imparten formaciones rápidas a cambio de una pequeña remuneración, sin apenas dirigir al alumno a una prueba o examen que confirme que esa persona está totalmente preparada para realizar un tratamiento de manera segura. Es muy importante conocer de qué academia es el diploma que entregan, puesto que cualquiera podría expedir un título a una persona que no ha recibido una buena formación.

Las recomendaciones de los expertos en maderoterapia

La maderoterapia, realizada de forma adecuada y por manos expertas, puede brindar excelentes resultados, siempre y cuando se combine con una buena alimentación y algo de ejercicio. La constancia en el tratamiento también es clave.

Debe tenerse mucho cuidado a la hora de elegir el centro donde se llevarán a cabo este tipo de masajes, pues para realizar los mismos deben observarse ciertas condiciones fundamentales. Los usuarios deben informarse y preocuparse con antelación sobre quién es la persona que va a realizar la maderoterapia. Se debe verificar que ese centro o profesional cuenta con los conocimientos y habilidades necesarias para que la salud no corra ningún peligro.

Es importante escoger un centro donde cuenten con personal calificado y especialista en la técnica, pues una mala realización de los masajes puede ser contraproducente. Otro aspecto a considerar, es la utilización de los instrumentos adecuados para la zona a tratar y según los resultados que se deseen obtener. Los instrumentos no deben estar deteriorados, pues si lo están no cumplirán con el objetivo deseado. Además, pueden producir daños en la piel, rotura de vasos sanguíneos, fracturas o también transmitir entre persona y persona, hongos, bacterias y otros patógenos, por no haber sido desinfectados de manera correcta.

Es importante que los centros cuenten con la experiencia necesaria para ofrecer, con seguridad, los masajes reductores, anticelulíticos y reafirmantes que cumplen con todos los requisitos para una correcta aplicación de la maderoterapia, así como para enseñar la metodología adecuada.