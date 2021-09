Mariló Sánchez: la educación sexual educa, no incita

Encontrar familias en las que se hable abiertamente sobre la educación sexual es muy complicado en la actualidad. Pero hoy en día la tecnología y la sociedad han avanzado tanto que, si se lo proponen, los más pequeños pueden encontrar la información por ellos mismos en internet a temprana edad. Así, muchos padres piensan, erróneamente, que hablar de este tema es incitar a los niños a llevar a cabo actos “inmorales”.

No obstante, permitir que los niños investiguen y conozcan más acerca de su sexualidad a través de páginas pornográficas es un error. La reconocida Mariló Sánchez afirma que exponer a los niños al porno puede traer problemas de autoestima, ya que desde temprana edad se sentirán condicionados a cumplir estándares sexuales falsos según lo visto en estas páginas.

Los problemas derivados de no tener una educación sexual efectiva

Un estudio realizado recientemente en varias escuelas del país ha arrojado que al menos el 80% de los infantes con 9 años de edad ya han visto pornografía en internet. Esto quiere decir que, sin importar que los padres quieran o no brindarles un espacio para conocer más acerca de educación sexual, los pequeños hoy en día tienen un acercamiento muy prematuro con el sexo en general.

Ignorar esta etapa y dejar que los niños descubran sus cuerpos por sí solos sin orientación o supervisión de un adulto puede resultar contraproducente. Si los niños no sienten confianza para realizar preguntas a los padres, terminarán buscando respuestas vagas y erradas en páginas web, que muchas veces no son seguras para ellos.

Además de las consecuencias psicológicas que derivan de tener falsas expectativas con respecto al sexo, hay muchas otras cosas que pueden resultar mal en su vida por no contar con la educación sexual debida. Por ejemplo, los embarazos adolescentes o no deseados, así como contraer enfermedades e infecciones de transmisión sexual y también y muy importante que la mujer no pueda tener un sexo totalmente placentero.

¿Cómo mejorar la educación sexual en casa?

La experta Mariló Sánchez afirma en su charla acerca de la educación sexual en YouTube lo importante que es para los padres dejar de lado los tabús y tener conversaciones claras y efectivas con los niños. También es importante orientarles y enseñarles sin vergüenza cómo son los genitales, cómo funcionan, qué es el sexo, qué es el placer, qué es el consentimiento y mucho más.

Hablar de sexo no incitará a ningún niño a hacer nada prematuramente. Por el contrario, les dará las herramientas necesarias para tener relaciones sexuales realistas cuando llegue el momento debido. Siempre que mamá y papá creen un espacio seguro en casa para conversar y presentar cualquier duda que pueda surgir, los niños estarán protegidos y no caerán en falsas expectativas o estereotipos incómodos.

En definitiva, la educación sexual es una herramienta indispensable en la vida de cualquier niño o adolescente, que les permitirá mantener una buena salud y, llegado el momento, mantener relaciones de manera sana. En la página web de Mariló Sánchez será posible encontrar mucha más orientación para padres acerca de cómo abordar este tema en casa de forma eficaz y dinámica.