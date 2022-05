El marketing digital, en un mundo sobresaturado de marcas, requiere una formación constante

Aprender a diferenciarse de la competencia

En la actualidad, se vive en un mundo totalmente globalizado y digitalizado que aporta muchas facilidades, pero que también lleva a una sobresaturación de marcas que ofrecen servicios muy similares y donde surge la necesidad de diferenciarse. Es aquí donde los profesionales del marketing tienen ventaja porque conocen a sus consumidores y saben qué hacer para llamar su atención. Esto no siempre es suficiente, ya que requiere una formación constante y especialización en alguno de los campos que ofrece el abanico del marketing digital.

La demanda de perfiles digitales se triplica cada año

Un error muy común que se puede observar, sobre todo en empresas pequeñas, es intentar minimizar costes queriendo gestionar este nuevo departamento sin ningún conocimiento. Es común que este acabe fracasando por una falta de sabiduría acerca de los desafíos que conlleva una buena estrategia de marketing digital. El problema se observa también en los profesionales, que carecen de talento digital y que, además, no encuentran las vías adecuadas para seguir aprendiendo. La necesidad de tener trabajadores formados es una realidad que se observa también en cifras y es que la demanda de perfiles digitales especializados durante el año pasado aumentó más del 152 % y se triplica a cada año, según el análisis de Logicalis Spain.

Instituto Marketing ofrece una visión del futuro marketiniano

A partir de esta problemática, surge la necesidad de formar tanto a profesionales como estudiantes. Es aquí donde nace Instituto Marketing, un proyecto impulsado por profesionales que se dirigen a otros profesionales en una formación práctica aplicada al método de la agencia. El objetivo principal es introducir a los alumnos a este nuevo panorama, haciendo formaciones totalmente prácticas y adaptadas a la nueva realidad del marketing, proporcionando cursos que los acercan al posicionamiento SEO, las nuevas herramientas que proporciona la analítica digital y Google Ads y a la actual perspectiva en redes sociales aplicado también a los anuncios en Facebook e Instagram y, además, un curso de WordPress.

Instituto Marketing no se basa solo en cursos, sino que también proporciona al alumno la obtención de certificaciones oficiales de Google y/o un máster que les permite obtener esta visión más globalizada del nuevo paradigma que ofrece el sector. Por otro lado, las formaciones no se dirigen únicamente a alumnos, sino que también ayudan a aquellos especialistas del marketing a poder actualizar sus conocimientos a través de cursos in company, con un formato más personalizado, práctico y adaptado a las necesidades de la propia empresa.

Cada vez son más los negocios que ya no exigen títulos universitarios a las nuevas incorporaciones, sino que buscan personas proactivas y especializadas en el sector, actualizadas y con necesidad de formarse constantemente en un entorno de digitalización, innovación y emprendimiento. Instituto Marketing es consciente de ello y aporta soluciones a todos aquellos que quieran reinventarse y estar al corriente de las nuevas oportunidades que ofrece el mundo del marketing digital.