Megacomics , la tienda online que lanza su nueva sección para cambiar cómics

En los años 80, leer cómics era uno de los pasatiempos favoritos de los niños y adultos. En esos tiempos, era muy habitual que los amantes de las historias de superhéroes cambiasen un cómic por otro en la tienda para conseguir un descuento exclusivo.

Hoy en día, aunque esta práctica se ha perdido, existe una web que la ha revivido en España, llamada Megacomics. Esta tienda online ha publicado un nuevo servicio titulado Megacambios, el cual permite a sus clientes cambiar cómics que ya no quieran por otros que deseen de su extenso catálogo.





Hace algunas décadas, cambiar comics en las tiendas era una tradición muy popular entre los coleccionistas y Megacomics ha decidido revivir esta práctica con su nuevo servicio Megacambios. Este está disponible en su sitio web con información y recursos audiovisuales detallados de cómo comenzar a utilizarlo.

Básicamente, Megacambios consiste en conseguir un 50% de descuento en los cómics de la tienda online a cambio de entregar otro cómic, en buen estado, de similares características. De esta manera, los coleccionistas y fanáticos de las historietas pueden deshacerse de aquellos cómics que ya no deseen para obtener nuevas y fascinantes aventuras. Igualmente, esto es ideal para que los usuarios completen su colección con modelos que, años atrás, no lograron comprar en las tiendas locales. Una gran ventaja es que Megacomics posee una amplia gama de cómics de editoriales como Vértice, Forum, Panini, Marvel, DC, ECC y Valenciana ETC y personajes tan conocidos como Spider-Man, Los Vengadores, Iron-Man, Hulk y Capitán América, entre otros. Se puede conseguir casi cualquier ejemplar sin importar su antigüedad.

¿Cómo cambiar cómics en la tienda online Megacomics?

El primer paso para cambiar un cómic es elegir cuál o cuáles se desean obtener. Los cómics que están disponibles para cambiar son aquellos que están a la venta en la página web Megacomics.com, entre los 10€ y los 50€ de precio de venta. Con el sistema de Megacambios, se les aplicaría un 50% de descuento. La cantidad de cómics para cambiar es ilimitada, siempre y cuando estén disponibles para canjear.

Una vez se han elegido los cómics, el siguiente paso es enviar fotos de los ejemplares que se usarán para el cambio. Es importante mostrar la portada, contraportada y cantos del libro en su contenido original. Además, los cómics deben estar en buen estado, ya que Megacomics no aceptará aquellos que hayan sido maltratados o poco cuidados.

Una vez esta tienda online haya realizado la verificación y confirmación, lo siguiente es enviar los cómics a la dirección que proporciona la web. Por último, Megacomics hará una revisión física antes de enviar los artículos agregados a la cesta de compra.

Megacomics es una de las tiendas online con mayor número de cómics de la editorial Vértice en España. Actualmente, su servicio más popular es Megacambios, el cual permite a sus clientes cambiar cómics viejos por otros de la tienda, aplicando hasta 50€ de descuento y ofreciendo asesoramiento a sus clientes para encontrar el ejemplar que buscan.