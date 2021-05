La mejor forma de acabar con las dificultades de aprendizaje y sacar buenas notas

Últimas noticias

Para resolver las dificultades de aprendizaje en niños y jóvenes en edad escolar es necesario acudir a especialistas en enseñanza...

Para resolver las dificultades de aprendizaje en niños y jóvenes en edad escolar es necesario acudir a especialistas en enseñanza y aprendizaje, es decir, a profesionales del campo de la psicopedagogía. Juan José Millán fundó en el año 2006 Área 44, un centro psicopedagógico español que cuenta con especialistas en evaluar y resolver dificultades de aprendizaje en niños desde edad infantil hasta universitarios, pasando por Educación Primaria y Secundaria.

En Área 44, los profesionales se encargan de aplicar métodos de optimización de procesos de estudio con el fin de lograr un aprendizaje fluido y de calidad. Para ello se realiza un proceso de evaluación psicopedagógica con los estudiantes, de forma individual, mediante recogida de información de la familia, del Centro Escolar y la aplicación de una batería de pruebas a fin de establecer qué está generando esas dificultades de aprendizaje y diseñar un plan de reeducación. Este proceso puede realizarse de forma presencial y online.

Proceso de evaluación psicopedagógica en Área 44

Área 44 cuenta con más de 15 años de experiencia ayudando a superar las dificultades de aprendizaje de estudiantes de diferentes zonas de España así como de otros países de Europa y de América.

El proceso de evaluación anteriormente mencionado comprende una entrevista inicial con la familia de forma telefónica, virtual o presencial. Partiendo de este punto se procede al diseño de la evaluación, con el fin de trabajar con el estudiante para identificar la situación problema.

Estas pruebas se realizan de forma presencial y también online (siendo pioneros en evaluación e intervención psicopedagógica online desde el año 2009). El proceso, tanto presencial como online, es rápido, pues indican que en un plazo de entre 2 y 4 horas los escolares ya están evaluados. “En una mañana tenemos toda la evaluación realizada y podemos comenzar a poner soluciones”. Una vez recogida toda la información, se procede a la fase de análisis, que comprende la corrección de pruebas, interpretación de resultados, conclusiones, diseño de intervención y redacción del informe.

El informe psicopedagógico, con toda la información sobre el proceso realizado, se entrega a la familia en una sesión de aproximadamente una hora (aunque en ocasiones llegan a las dos horas, pues “es esencial que las familias comprendan bien lo observado, las conclusiones obtenidas y el plan de intervención”) que se lleva a cabo entre una y dos semanas después de finalizar la evaluación.

Ofrecen orientaciones para los Centros Escolares, con pautas para docentes y otros agentes educativos que tratan en una reunión con tutores, orientadores y otros profesores a fin de diseñar propuestas metodológicas para trabajar de forma conjunta. La coordinación, indican, tiene que ser constante y fluida con familia y Centros Educativos.

En Área 44 la atención es individual y personalizada

La evaluación y la intervención puede desarrollarse en diferentes contextos: en uno de sus Centros Asociados, Online (la más rápida y demandada), y en los casos que es posible tanto por ubicación como por situación a evaluar, podrían desplazarse a los domicilios y a los Colegios. Con un amplio equipo, en una modalidad u otra, trabajan con escolares con dificultades de aprendizaje en cada rincón de España y en otros países, centrándose en sus programas escolares, sistemas educativos, etc.

Se hace mucho hincapié desde la institución en que “cada niño es diferente, aunque tenga una dificultad con el mismo nombre (dislexia, déficit de atención, discalculia…) y por tanto la evaluación no debe ser la misma, ni tampoco el plan de intervención. Tenemos que alejarnos de programas estándar y generales. No funcionan si no están diseñados para cada escolar de forma específica”.

Además, una de las claves del éxito es poder ofrecer, junto con la intervención psicopedagógica, un apoyo escolar especializado. La “clase particular de toda la vida” llevada a cabo por profesores titulados especialistas en dificultades de aprendizaje integrados en el equipo psicopedagógico que trabaja con cada escolar, para ayudarle también con el contenido curricular de la forma más apropiada para ese estudiante en concreto.

Aprender a estudiar: optimizar el estudio

La misión del Centro es ofrecer el mayor impacto posible en el menor tiempo, por lo que, además de la evaluación psicopedagógica, la intervención psicopedagógica y el apoyo escolar especializado, ofrecen a cada estudiante un programa diseñado de forma individualizada para las necesidades de cada escolar en el que se trabaja la planificación, la organización, estrategias de aprendizaje y técnicas de estudio, estrategias para hacer buenos exámenes, y otros aspectos que generan un grandísimo impacto y un cambio rápido en los resultados escolares. Al finalizar esta tarea que, indican, no suele llevar más de 4 horas repartidas en varias sesiones, los estudiantes cambian radicalmente su forma de estudiar y de usar el tiempo, lo que se traduce en un aumento rápido y llamativo de sus calificaciones.

Lo explican diciendo que “además de todo el proceso de evaluación, reeducación y el apoyo escolar, los escolares con los que trabajamos aprenden a estudiar, a organizarse, a planificarse, a realizar un estudio rápido, eficaz, no sólo memorístico, y perdurable… un aprendizaje que les sirve para toda su vida y que les lleva a ser autónomos e independientes en el estudio”.

Los especialistas de Área 44 también buscan la manera de que la familia se involucre en el proceso de aprendizaje. Por ello, invitan a participar en estas sesiones específicas a padres y/o madres, de forma que conozcan a la perfección qué tienen que hacer sus hijos en su día a día para obtener éxito en sus estudios y que les puedan acompañar en el proceso de cambio.

Servicio para todas las familias

Uno de los objetivos de Área 44 Servicios Educativos, es poder llegar a todas las familias, ya que según explican, en muchas ocasiones la cuestión económica es el principal impedimento. Por este motivo, esta institución ofrece becas para estudiantes con necesidades educativas especiales a aquellas familias que atraviesan situaciones económicas complicadas, estudiando cada caso en concreto.