MercApp, la herramienta que permite crear tienda online apoyándose en WhatsApp y Telegram

La llegada de la pandemia representó un choque económico muy fuerte para muchas empresas, hasta tal punto que algunas no pudieron superarlo. En este contexto, algunos negocios entendieron que las nuevas tecnologías fueron un punto de apoyo para salir airosos durante la crisis, pero para quienes no tenían conocimiento de cómo darse a conocer en la web, el proceso ha sido un poco complicado.

Con el objetivo de dar respuestas a las necesidades de los emprendedores en estos tiempos de crisis, MercApp ha sido la solución para digitalizar el pequeño comercio tradicional permitiendo crear tienda online a través de WhatsApp y Telegram de una forma sencilla.

Iniciativa para ayudar a los pequeños comercios

Im-commerce son aquellos negocios digitales que utilizan las aplicaciones de mensajería instantánea con la finalidad de facilitar la compra-venta de productos o servicios. MercApp ofrece a sus usuarios la posibilidad de crear una tienda online apoyándose de las plataformas de mensajería WhatsApp y Telegram siguiendo pasos sencillos, y sin necesidad de tener una página web. Inicialmente, el usuario debe enviar la palabra “hola” al número de teléfono que disponen en su página web a través de WhatsApp, o a @mercappbot por Telegram, y luego debe aportar información sencilla para la creación de la tienda como el nombre, nombre de la tienda, calle, localidad, código de colectivo y logo.

Para quienes deseen agregar los productos o servicios que ofrecen, pueden hacerlo de dos formas: solo escribiendo al WhatsApp el nombre de cada producto, precio e imagen, o a través de un formato Excel para quienes deseen agregar varios a la vez. Para finalizar, es necesario agregar las diferentes plataformas de pago que van a utilizarse, dependiendo del país donde esté ubicado el negocio. Con este simple proceso, el negocio forma parte de una de las plataformas im-commerce más importantes del mundo.

La plataforma MercApp ha traspasado fronteras

MercApp está a día de hoy operativa en 18 países tras ser reconocido en el mundo a través de los medios de comunicación y los pequeños negocios. Ante la acogida que ha tenido, la empresa llamada MercApp SL, ha trabajado para redimensionar el soporte técnico que ofrece este servicio, mejorando la calidad de la atención y su capacidad de respuesta.

La naturaleza del negocio no es una limitante para quienes deseen incorporarse a MercApp, ya que su diseño permite hacer muchas cosas: pedir citas, crear categorías de productos, emitir facturas, realizar cobros con tarjeta y hasta gestionar un inventario. Una vez creada la tienda online, se genera un enlace y un código QR que puede compartirse fácilmente con sus clientes. Como esta plataforma nació para dar un apoyo a los pequeños emprendedores durante la pandemia, mientras dure la situación no tendrá ningún coste, sin embargo, a futuro se prevé que los comercios paguen una pequeña cuota mensual que no superará los 30 €.