Método MAIO brinda un programa formativo de 3 días para corredores y agentes de seguros

Rafael Bonilla, fundador de la empresa elsegurodemibarco.com y creador del Método MAIO, ha lanzado el Taller Presencial de Implementación de Estrategia en el sector seguros. Este programa formativo instruye a corredores de seguros con herramientas online y offline para potenciar el marketing en este negocio dominado por bancos y transnacionales.

Este curso es un taller presencial que promete, con 3 días de formación intensiva, adquirir los conocimientos que a la mayoría les lleva años de sacrificio. Bonilla dice que la receptividad ha sido muy positiva y, a los pocos días de su lanzamiento, las plazas para estudiantes estaban prácticamente agotadas.

La trayectoria profesional de Rafael Bonilla

La trayectoria de Rafael Bonilla como corredor de seguros comenzó en el año 1990. Dice que, desde hace 3 décadas, se ha esforzado por asimilar todas las técnicas relacionadas con este campo. Su objetivo siempre ha sido el de hacer crecer el negocio, aprovechando todo su potencial y aplicando estrategias innovadoras.

Su evolución profesional le ha permitido convertirse desde 2013 en mediador de seguros y a diseñar el Método MAIO (Mediador All In One). Se trata de un manual de procedimientos con el que los mediadores y corredores de seguros consiguen incrementar las ventas. Esto se logra a través del aumento de la tasa de fidelización, logrando un mayor número de cierres y una mejora de la densidad.

Con este taller, Bonilla espera replicar los conocimientos y las experiencias que ha tenido a lo largo de su amplia trayectoria. Asegura que se trata de un programa de formación de alto rendimiento dirigido a corredores y agentes de seguros ávidos de mejorar sus indicadores. Es la tercera edición de esta experiencia, en la que promete trabajar mano a mano con todos los participantes.

Referente a nivel nacional

La inquietud formadora de Rafael Bonilla comenzó en 2017. Según cuenta, esta nació a partir de un webinar que le hizo considerar sobre la situación de esta actividad económica en España. A través de una visión global del negocio, reflexionó sobre lo que deben hacer los vendedores para obtener ganancias y satisfacer a los clientes.

En función de eso, diseñó una serie de estrategias que incluyen la utilización de herramientas de marketing online para optimizar resultados. Estas estrategias, concentradas en el Método MAIO, le han permitido convertirse en un referente a nivel nacional. Tras comprobar su efectividad, Bonilla se ha dado a la tarea de compartir estos conocimientos a través de los talleres. También se ha involucrado en la formación remota con la generación de contenidos tipo podcasts conocidos como Asegur-Arte.

Con estas metodologías, ha desarrollado programas de formación continua para mediadores de seguros, corredores y agentes de seguros. En particular, el taller incluye entrenamiento mental, marca personal, productividad del tiempo, marketing digital y lenguaje persuasivo, tanto oral como escrito. Este mentor de las nuevas generaciones de agentes, corredores y mediadores de seguros dice que son conocimientos fundamentales para progresar en este campo.