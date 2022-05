MobuArteX realiza la decoración de ciudades de una forma respetuosa con el medioambiente

El desarrollo de las ciudades va ligado a la adecuación de espacios agradables a la vista que mejoren la apariencia de las localidades y promuevan el entretenimiento en zonas en el espacio público.

La decoración de los espacios urbanos aporta un atractivo especial que promueve un estilo de vida beneficioso para los habitantes, aumentando también el potencial turístico del municipio. Cuando dicha decoración va de la mano de un enfoque sostenible y respetuoso con el medioambiente, se logran resultados como los ofrecidos por MobuArteX, una compañía especializada en la decoración de ciudades que trabaja con barro y materiales reciclados.

Decoración urbanística con un enfoque sostenible

Esta empresa de decoración urbanística se fundamenta en la integración del arte y la funcionalidad para proveer a diversos espacios de una apariencia colorida basada en la artesanía tradicional. Sus creaciones dotan a estructuras y mobiliario urbano de una nueva vida útil, ya que son ideales para pasear por la ciudad, tomar fotografías y tener recuerdos memorables por las formas de cada diseño.

Esta firma trabaja con componentes ecológicos que reducen la emisión de gases contaminantes a la atmósfera y han sido reutilizados. De hecho, varios de sus modelos de bancos son creados con plásticos reciclados en vez de madera. Con este fundamento sostenible, esta compañía decora papeleras, jardineras, farolas, esculturas, fuentes, conjuntos, carteles, revestimientos, mosaicos, bolardos, letras y demás estructuras que requieran una revitalización de sus espacios.

Los procedimientos llevados a cabo por esta empresa no generan residuos y han implementado desde su nacimiento buenas prácticas sustentables que se basan en dar una nueva vida a mobiliarios urbanos deteriorados y una segunda vida al plástico reciclado para que estos no sean sustituidos, favoreciendo así su longevidad. De esta forma, los ayuntamientos y firmas de arquitectos reducen los costes de adquisición de estructuras o materias primas nuevas, ya que no es necesario.

Las ventajas del urbanismo ecológico

MobuArteX da continuidad a la trayectoria de los Hermanos Amores, expertos en el sector que han sido reconocidos por sus trabajos artísticos y artesanales en los que priman los colores y la vida. Esta iniciativa busca convertir las ciudades en espacios auténticos y llamativos que proporcionen tranquilidad y bienestar a quienes disfrutan de cada una de sus piezas. Su mobiliario es 100% personalizable y consigue acabados de gran eficiencia y durabilidad como el promovido por la técnica wave ceramics, creada por los ya mencionados hermanos con la finalidad de adaptar la cerámica a todo tipo de superficie para servir de revestimiento con un diseño exclusivo hecho a mano por maestros artesanos.

El futuro del urbanismo está centrado en la aplicación de parámetros sostenibles que sean eficaces y contribuyan de forma efectiva a la mejora de las ciudades tanto a nivel arquitectónico como funcional. Con propuestas de decoración artesanal como las promovidas por MobuArteX, se garantiza el cuidado de las zonas públicas de forma perdurable, sin impacto negativo sobre el entorno.