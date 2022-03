Moda diseñada y producida por los mismos fabricantes que trabajan para algunas de las marcas más conocidas con FABBRIC

La ropa sostenible es una tendencia que está creciendo en una sociedad que cada vez se preocupa más por la conservación del planeta. Hoy en día, no se puede pensar en comprar ropa de la misma manera que lo hacían los padres o abuelos.

FABBRIC es una plataforma de ropa de calidad diseñada por los mismos fabricantes de otras marcas reconocidas en España. Prendas 100 % orgánicas, chaquetas, abrigos, bolsos, camisetas, pantalones, faldas y ropa de cama forman parte del catálogo de productos textiles que ofrece FABBRIC en su plataforma virtual. La misión de este canal de ventas es darle respuesta a los problemas sociales y medioambientales generados por la industria de la moda.

FABBRIC y su respaldo a los fabricantes españoles

Esta plataforma nació a partir de la necesidad que manifiestan muchos fabricantes de ropa europeos que se sienten avasallados por otros fabricantes de países como China, puesto que estos producen prendas más económicas, lo que hace que los productores locales tengan que bajar sus precios para sostener sus empresas. FABBRIC llegó al mercado textil para apoyar a esos creadores que luchan por no ser los últimos beneficiados en la cadena de valores y, por tal motivo, implementó el proyecto MADE FOR FABBRIC, para que los productores de prendas de vestir y otros accesorios de hogar pudieran ofrecer sus artículos, a través de una ruta virtual donde no tiene que vender para una marca. De esta manera, el fabricante puede vender de forma directa al consumidor final, pagar salarios justos a sus empleados y hacer prendas más sostenibles y con un precio más accesible para los clientes.

Metodología de trabajo de FABBRIC

FABBRIC se encarga de todo lo necesario para comercializar el producto de los fabricantes. Desde los shootings, la gestión del producto online, capturar a los clientes e incluso la logística. A cambio, la plataforma añade un margen ajustado a los productos, ya que su objetivo principal es beneficiar al consumidor, ofreciéndole la mejor calidad y pagando mucho menos. La plataforma defiende que "sin intermediarios, gana el consumidor y el fabricante, no las marcas".

La clave de este modelo de negocio es ofertar productos que marquen una diferencia en el mercado e implantar técnicas que atrapen al cliente. Una vez que el comprador solicita una prenda de FABBRIC, la plataforma digital se encarga de notificarle al fabricante este pedido y de enviar el producto en una bolsa ecológica, con el nombre de la persona a la que va dirigida escrita a mano en el paquete, directo a su destino.

FABBRIC fomenta el comercio local y trabaja con creadores de prendas en España y Portugal que elaboran tejidos duraderos, innovadores y que merecen primeras y segundas oportunidades.