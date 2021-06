Mónica Galán: cómo hablar en público

Ante situaciones específicas, muchas personas sufren miedo escénico, una reacción de ansiedad. Generalmente, sucede cuando una persona debe realizar una...

Ante situaciones específicas, muchas personas sufren miedo escénico, una reacción de ansiedad. Generalmente, sucede cuando una persona debe realizar una actividad ante el público, como hablar, cantar o actuar. Algunas de las causas que lo provocan son la subestimación de las propias capacidades, la sobreestimación de la opinión de los demás, la valoración no realista de lo que uno se espera o dar demasiada importancia a la idea de rechazo.

No obstante, no es un problema que no tenga solución, ya que con la ayuda de los profesionales adecuados es posible revertir esta situación y lograr que una persona no tenga ningún problema para hablar en público e, incluso, llegar a impartir conferencias o ponencias ante miles de personas.

Una de las profesionales especialistas en esta labor es Mónica Galán. Con unos cuantos años de experiencia a sus espaldas, ha logrado mejorar las habilidades de comunicación de una multitud de equipos y directivos o, directamente, les ha enseñado cómo hablar en público.

Las claves del método BRAVO

Mónica Galán ha logrado, gracias a su llamado “Método BRAVO”, que una gran cantidad de profesionales hayan conseguido hablar en público de forma brillante.

El nombre de este método es un acrónimo proveniente de las palabras Bienvenida, Reconocimiento, Autoridad, Valor y Ovación. Asimismo, además de formar el nombre del método, también conforman la guía de los pasos que sigue Mónica para enseñar a sus clientes a hablar en público.

En primer lugar, la Bienvenida consiste en ayudar a superar el momento de máxima tensión, que no es otro que el inicio. La finalidad es dominar los diferentes tipos de apertura y lograr captar la atención del público. En segundo lugar, en el Reconocimiento se enseña cómo generar confianza y credibilidad en la audiencia mediante el agradecimiento de la asistencia de forma explícita o sutil.

Posteriormente, en el paso de la Autoridad, Mónica enseña como lograr este principio para proyectar a la audiencia aquellos conocimientos que tienen para hablarles sobre una determinada temática. En cuarto lugar, el paso llamado Valor consiste en combinar “ideas cerebro” e “ideas corazón” para ganar credibilidad y confianza por parte de la audiencia. Sería mezclar mensajes más científicos o contrastados con información académica y con aspectos emocionales del discurso.

Finalmente, el último paso, la Ovación consiste en encontrar el cierre más adecuado para provocar que cada intervención pública quede en la memoria de la audiencia.

Acerca de Mónica Galán

Mónica Galán Bravo es coach y conferenciante internacional experta en comunicación, liderazgo y motivación. Está considerada la experta en comunicación verbal y no verbal más relevante de Iberoamérica. España, México, Perú, Colombia, Ecuador o EE.UU. son algunos de los países donde ha impartido clases magistrales y conferencias. Asimismo, ha ejercido la docencia en universidades de prestigio como la Universidad Europea de Madrid, la Universidad de Alcalá de Henares y la Universidad de Harvard. En el año 2020 fue nombrada como una de las mujeres influyentes del año por The Washington Academy en los Napolitan Victory Awards. Sus clientes, entre los que se encuentran equipos y directivos de multinacionales como Coca Cola, Airbus o Calvin Klein recomiendan su faceta de conferenciante y maestra de ceremonias de grandes eventos.

En febrero de 2018, publicó el libro Método Bravo. La herramienta definitiva (y divertida) para hablar en público de forma brillante en 5 sencillos pasos, el cual ha llegado a la 9ª edición, convirtiéndose en un best seller.