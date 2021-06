Mónica Galán: técnicas para hablar en público

Situarse delante de una audiencia o público puede causar pánico y ansiedad en determinadas personas. Por este motivo, hablar en...

Situarse delante de una audiencia o público puede causar pánico y ansiedad en determinadas personas. Por este motivo, hablar en público es uno de los miedos más frecuentes del ser humano. Sin embargo, existen determinadas técnicas que ayudan a superar estas situaciones y a hablar en público con seguridad y soltura.

Aunque exista la creencia, que en muchos casos se cumple, de que tener la capacidad de una buena oratoria es un talento innato, también es cierto que es una capacidad que puede ser adquirida si se trabaja y se cuenta con los consejos técnicos de los profesionales adecuados.

La experta en comunicación verbal y no verbal, Mónica Galán, comparte en los cursos que ella misma imparte algunas recomendaciones y técnicas para hablar en público.

Técnicas para hablar en público

Mónica Galán ofrece una serie de cursos y formaciones para enseñar a hablar en público. Entre ellos, se encuentra el Método BRAVO y el Método BRAVO COMPLETE, el curso Vende y convence, el curso Brilla con tu comunicación y la mentoría online Traspasa la Pantalla.

El método BRAVO COMPLETE es de 8 horas, está dirigido a grupos reducidos de 6 personas como máximo y se divide en talleres teoricoprácticos de 2 horas de duración. En él, se explican claves y herramientas de comunicación verbal y no verbal.

Además, entre la oferta se encuentra la posibilidad de realizar una masterclass de 2 horas y sesiones personalizadas denominadas Training one to one. Estos últimos métodos de enseñanza para hablar en público están destinados a profesionales que necesitan potenciar su oralidad. Se realizan de forma individual y Mónica Galán profundiza de forma individual en cada perfil comunicativo para tratar de limar los elementos que impidan realizar una buena comunicación por parte de los clientes.

¿Quién es Mónica Galán?

Mónica Galán Bravo es coach y conferenciante internacional experta en comunicación, liderazgo y motivación. Está considerada la experta en comunicación verbal y no verbal más relevante de Iberoamérica. España, México, Perú, Colombia, Ecuador o EE.UU. son algunos de los países donde ha impartido clases magistrales y conferencias. Asimismo, ha ejercido la docencia en universidades de prestigio como la Universidad Europea de Madrid, la Universidad de Alcalá de Henares y la Universidad Harvard. En el año 2020 fue nombrada como una de las Mujeres influyentes del año por The Washington Academy en los Napolitan Victory Awards. Sus clientes, entre los que se encuentran equipos y directivos de multinacionales como Coca Cola, Airbus o Calvin Klein, recomiendan su faceta de conferenciante y maestra de ceremonias de grandes eventos.

En febrero de 2018, publicó el libro Método Bravo. La herramienta definitiva (y divertida) para hablar en público de forma brillante en 5 sencillos pasos, el cual ha llegado a la 9ª edición, convirtiéndose en un best seller.