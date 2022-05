Los motivos por los que Best House es una franquicia rentable para los nuevos inversores

Las franquicias inmobiliarias son un modelo de negocio que se está imponiendo en el mercado de la comercialización de inmuebles, porque permite minimizar costes y obtener la asesoría necesaria para empezar en este negocio. Best House es una de las franquicias inmobiliarias más competitivas del mercado, donde los agentes solamente tienen que aportar una baja inversión al principio para pertenecer a esta concesión.

La compañía, que forma parte del Grupo Best, ofrece a sus clientes un dosier con toda la información necesaria para conformar una franquicia rentable. Para acceder a este documento informativo, los interesados solo tienen que solicitarlo mediante un formulario en la página web de la franquicia.

Los beneficios de adquirir una franquicia de Best House

La franquicia inmobiliaria de Best House es una de las más premiadas del mercado. Entre los reconocimientos que ha recibido la empresa, se encuentra el premio a la Mejor franquicia inmobiliaria, en los Premios Vivienda y Excelencia Empresarial 2021, organizados por La Razón. Asimismo, Best House recibió el premio a la Excelencia profesional y empresarial, en la ceremonia de los Premios El Suplemento 2021, del diario El País.

Por otra parte, las personas interesadas en invertir en una franquicia inmobiliaria con Best House podrán contar con una completa asesoría jurídica. Esto es gracias al convenio establecido entre Best House y el despacho especializado en derecho concursal Falcón Abogados. Este acercamiento tiene como fin trabajar en el marco de la Ley de Segunda Oportunidad y respaldar el crecimiento que el Grupo Best está experimentando en España.

¿Qué incluye el dosier informativo de Best House?

En el dosier que dispone Best House para los clientes, se puede encontrar información sobre las ventajas que ofrece esta franquicia inmobiliaria. En este documento, los franquiciados podrán conocer más a fondo beneficios como la formación inicial online y presencial a la que pueden optar, seguimiento del negocio y formación continua. Además, las personas que adquieran una franquicia de Best House podrán acceder a un sistema exclusivo de captación de inmuebles, tendrán una mayor cartera inmobiliaria en su zona y, a su vez, una mayor cartera internacional compartida en 63 países.

En resumen, la inmobiliaria Best House ofrece a sus potenciales clientes un dosier integral, para que ellos conozcan de primera mano todas las virtudes que tiene esta franquicia de gran reconocimiento en el mercado de la compraventa de viviendas. La compañía brinda a sus franquiciados formación constante y personalizada, así como diversas ventajas económicas para que se inicien en el sector inmobiliario con seguridad.