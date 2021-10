MyRentalHost, un ejemplo a seguir de turismo sostenible

El turismo sostenible supone un nuevo paradigma en la forma en la que pueden ser operados los centros turísticos, respetándose en todo momento la preservación del medioambiente. Se trata de un verdadero reto para aquellos que forman parte de este sector.

Una de las compañías que se ha sumado a esta iniciativa cada vez más presente en la sociedad es MyRentalHost, una empresa multipremiada con sede en Barcelona y que muy pronto brindará servicios en Madrid, la capital española.

¿De qué manera contribuye MyRentalHost al cuidado del medioambiente?

Uno de los grandes retos para el sector turístico ha sido el desarrollo de modelos sostenibles que respondan a las necesidades ecológicas que tanto exige la sociedad. MyRentalHost lo ha conseguido a través de la implementación de una gran cantidad de medidas que fomentan un turismo sostenible en cada uno de sus procesos operativos.

Entre ellas se encuentra la utilización de vehículos eléctricos y transporte público para los desplazamientos tanto de la gente que trabaja en las oficinas como en la utilización de patinetes o motos eléctricas usados por el equipo de mantenimiento, limpieza y welcome guest (check in). También existe una clara digitalización de todos los procesos para evitar el uso de papel con la filosofía "0 paper"; esto es fomentar imprimir solo lo imprescindible y el uso de intranet, web y apps en lo que son comunicaciones, facturación, gestión de equipo, etc.

En lo que es el día a día en las oficinas de MyRentalHost, se trata de tener conciencia de generar basura al mínimo, reciclar y utilizar 0 plásticos. A la hora de comer, el equipo de MyRentalHost hizo una selección de los lugares de proximidad cerca de las oficinas que tengan la misma concientización con el medioambiente, y si se hace delivery se priorizan restaurantes que utilicen materiales reciclados o retornables. "Recordemos que en Europa la comida para llevar genera más de 20.000 toneladas de residuos al año. Una cifra que asusta y nosotros tenemos que ser conscientes de eso y aportar nuestro granito de arena para bajar a 0 esa cifra" agrega Victoria Williams, cofundadora de MyRentalHost. Tanto en las oficinas como en todas las propiedades se utilizan productos de limpieza ecológicos.

Los proveedores tienen que cumplir esta filosofía, como, por ejemplo, la elección de lavanderías que sigan este camino de sostenibilidad: uso racional del agua, utilización de productos que no afecten al medioambiente, entrega de sabanas, toallas, ir en vehículos con emisiones 0, etc.

La iluminación es un capítulo aparte porque en las oficinas se instalaron luces inteligentes, sensores de movimiento para apagar luces innecesarias. En las propiedades en gestión se instalaron luces LED inteligente y dispositivos de control inteligente de energía, por ejemplo para gestionar el uso del aire acondicionado. En caso de que alguno de los apartamentos consuma demasiada energía, el equipo de MyRentalHost tiene la capacidad de detectarlo para poder solucionarlo.

Por otro lado, se encargan de trabajar en la concientización dirigida a los huéspedes para que estos utilicen los recursos y las prestaciones de la forma más sostenible posible. Como por ejemplo, el uso racional del agua, el mínimo consumo de plástico y electricidad. Además, se incentiva la compra de proximidad dando toda la información de cómo conseguirla para no solamente ayudar al medioambiente, sino también ayudar a la gente local después de la difícil situación de la pandemia. "Desde que fundamos MyRentalHost en el año 2010, siempre pensamos que es nuestra responsabilidad apostar por un turismo sostenible en todo lo que hacemos y concientizar de esto no solo a nuestro equipo, sino también a nuestros clientes y huéspedes", nos comenta Agustín Villafañe, presidente de la empresa.

Todas estas medidas - entre otras - han convertido a MyRentalHost (invitada por el Ayuntamiento de Barcelona) en una candidata a merecer la Certificación Biosphere Tourism, el galardón que reconoce a los centros turísticos por ecologizar cada una de las operaciones, implementando así un modelo de turismo sostenible.

Hay que seguir trabajando en esa dirección y en MyRentalHost desean que esto sirva como puntapié inicial para que otras empresas sigan el mismo camino.