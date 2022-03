La nueva tecnología de inteligencia artificial llamada DL|OTL se ha presentado en el MWC22

Se esperaba mucho del Mobile World Congress. Tres años después, vuelve el congreso mundial más importante de tecnología para presentar los avances tecnológicos más relevantes e innovadores hasta la fecha.

En esta ocasión, desde el stand de Amazon Web Services, la empresa española Neurogenesis IA Technologies ha sido una revelación, presentando un avance en inteligencia artificial. Esta tecnología posibilita la legislación y regulación de modelos basados en redes neuronales artificiales y en aprendizaje profundo.

El CEO de Neurogenesis IA Technologies y máster en inteligencia artificial realizó la presentación. Antes, fue entrevistado por el Sr. Andrea Michelossi, reputado periodista europeo de procedencia italiana, muy familiarizado con la tecnología y activo participando en el proyecto europeo 5G.

Tanto en la entrevista como en la presentación, los asistentes del MWC22 e invitados al evento eran directores ejecutivos, técnicos, ingenieros o inversores en tecnológicas, en su mayoría conocedores o profesionales en inteligencia artificial, por lo que la participación del público fue abundante y las preguntas fueron enfocadas, además de específicas.

El CEO de Neurogenesis IA Technologies respondió a las preguntas, involucrándose y profundizando al detalle. A continuación, se presentan dos cuestiones del entrevistador Sr. Andrea Michelossi y una tercera realizada entre los asistentes al evento.

1. ¿Cuánto tiempo cree que tardará en implantarse esta tecnología?

En respuesta al Sr. Michelossi, por parte del CEO, este indicaba que sería algo progresivo, ya que el uso de esta tecnología necesitaba complementarse con la legislación y la aprobación legal en cada uno de los campos donde se implante para ser regulada. También anunció que el equipo de desarrollo ya había finalizado algunas líneas de investigación y, seguramente, el resto del mundo comenzaría de 6 a 12 meses a exigir algoritmos transparentes y modelos 100 % interpretables, una vez que sepan las posibilidades y ventajas de la tecnología que hoy presentamos.

2. ¿Cuál es su objetivo inmediato profesional/personal después de presentar esta tecnología?

La respuesta por parte del Sr. Agustín de la Luz no se hizo esperar: "Romper lanzas a favor de la inteligencia artificial, derribar los falsos muros éticos provocados por el miedo de dotar de inteligencia a una máquina. Los humanos tememos y recelamos sobre lo desconocido, algo perfectamente comprensible y justo. Es aquí donde tanto la interpretación como la transparencia en los algoritmos juegan un papel esencial. La implantación de esta tecnología permitirá arrojar luz y comprender por qué y cómo piensa o aprende una inteligencia artificial".

3. ¿Cómo podemos estar seguros de que esta tecnología no puede ser influenciada o corrompida para que arroje resultados que favorezcan ciertos productos, servicios o determinados intereses?

El CEO respondió: "Me gusta y me alegra que me hagan esta pregunta, estos miedos son los comprensibles dentro de un margen profesional y precisamente es lo que evita DL|OTL. Los modelos basados en aprendizaje profundo contienen blackbox (caja negra) y es imposible saber por qué o cómo llegan a un resultado y cómo desarrollar o en qué se basa su aprendizaje. Con esta nueva tecnología, el modelo no solo aprende del resultado, también lo hace del cómo y del por qué ha llegado a deducir dicho resultado. Trazar rutas deductivas de origen a fin, junto a la transparencia en sus algoritmos, elimina la blackbox, por lo que cada resultado va acompañado de interpretabilidad y esto puede ser regulado y controlado por entidades antifraude o anticorrupción, seguridad e incluso defensa.

Cuando la presentación, sumida por aplausos, terminó, el CEO bajó a saludar a los asistentes y continuó resolviendo dudas entre las felicitaciones.

Este 2022, el congreso más importante de tecnología del mundo, después de unos años sin celebrarse por la pandemia, brinda destellos de esperanza en un mejor y prospero futuro, gracias al uso de herramientas que están marcando un antes y un después tecnológico como nunca antes ha experimentado la sociedad.