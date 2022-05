La nueva variedad arbequina de aceite virgen extra de Pago de Espejo

De acuerdo a un estudio realizado por la Escuela de Salud Pública de Harvard, publicado en la revista Journal of the American College of Cardiology (JACC), el aceite de oliva virgen reduce las probabilidades de una muerte prematura. El estudio tiene una gran relevancia, ya que se desarrolló a lo largo de tres décadas. Sus resultados arrojaron que la mortalidad cardiovascular se reducía en un 19 % con el consumo del aceite, la mortalidad por cáncer en un 17 %, la enfermedad neurodegenerativa en un 29 % y la respiratoria en un 18 %.

Incorporar este producto en la dieta diaria no solo mejora la salud, sino que permite elaborar deliciosos platos. En este sentido, la compañía Pago de Espejo ofrece una variedad de aceites de la más alta calidad, ideales para la cocina gourmet. Su variedad tradicional era la picual, no obstante, recientemente han sacado la nueva variedad arbequina.

Los beneficios que aporta el aceite de oliva arbequina de Pago de Espejo

La arbequina es una variedad de olivo del cual se extrae un tipo de aceite de oliva ligero y suave. Además, tiene un color verde muy marcado y olor a frutas. Se recomienda su consumo, ya que cuenta con altos niveles de ácido oleico, que es utilizado para reducir el colesterol malo o LDL y, a su vez, aumenta el colesterol bueno o HDL. En comparación a otros tipos de aceites de oliva, posee bajos valores de polifenoles, que mejoran el sistema cardiovascular.

Este aceite está caracterizado por un olor y sabor muy suaves, por lo que es recomendable para aquellas personas y niños que no están acostumbrados al sabor del aceite. Además, puede ser usado como un sustituto de la mantequilla en postres como el bizcocho. La empresa Pago de Espejo cuenta con una selección de aceite de arbequina en botellas del color del fruto cuando ha llegado a su punto óptimo de maduración: rosa claro.

Uno de sus packs más solicitados en esta variedad de aceite es el Arbequina Estuche Edición Limitada + Botella 500 ml (2 uds.), que incluye dos botellas de la original botella rosa arbequina de la firma y un estuche edición limitada, inspirado en las flores y los azulejos de los patios andaluces.

¿Cómo es el proceso de preparación del aceite de oliva?

La Condesa, finca de la empresa Pago de Espejo, está ubicada en Villanueva de la Reina, Jaén. En ella, 4 generaciones de la familia Espejo han trabajado produciendo aceite de oliva virgen extra de alta calidad. Para elaborarlo, se sigue un cuidadoso proceso que empieza con la recogida. La campaña de recolección se inicia a finales de octubre, ya que el fruto aún no está maduro, por lo que concentra todas las esencias del fruto. El siguiente paso debe realizarse el mismo día de la recolección, ya que así se concentran más efectivamente sus propiedades. Este consiste en transportar los frutos a la almazara para molturarlos.

Posteriormente, el producto pasa por las batidoras y se extrae el aceite a través de un proceso en el que se separa el aceite del agua. Una vez separados, el aceite virgen extra se envasa y guarda en tanques de acero inoxidable.

El aceite virgen extra es un producto gourmet que debe ser realizado por empresas de renombre y con amplia experiencia en el sector, compañías con una trayectoria como la de Pago de Espejo, que se consolida como una de las firmas de referencia en Jaén.