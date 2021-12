Los nuevos éxitos de DJ Oscar de música electrónica en España

Actualmente, el pop electrónico es uno de los géneros musicales más escuchados en España y en el mundo entero.

DJ Oscar es un productor de música pop electrónica que ha revolucionado el mercado musical con nuevas mezclas y que ha logrado el reconocimiento de artistas nacionales e internacionales. La popularidad de DJ Oscar también es notoria en las redes sociales. Actualmente, el músico tiene en su cuenta en Instagram (@oscardjmusic_) más de 1 millón de seguidores.

Los nuevos éxitos electrónicos de DJ Oscar

Recientemente, DJ Oscar ha lanzado un repertorio musical en plataformas como Spotify, Amazon Music, Apple Music y YouTube Music. Este nuevo conjunto de canciones recopilan la experiencia que el productor ha sumado a lo largo de su trayectoria, combinando mezclas modernas, pero sin perder de vista la esencia del género electrónico.

Entre las canciones más destacadas de su nuevo repertorio se encuentran Yellow New Word- Remix y Possession Quarantine, dos temas que hasta la fecha se han convertido en los favoritos del público. Otro de los temas que no paran de sonar en las discotecas son Chocolate Remix, Happy Life y Melody For You, una selección de ritmos alegres y pegajosos que hacen bailar a cualquiera persona. En muy poco tiempo, estos temas electrónicos se han posicionado en lo más alto de las listas de Beartport y Spotify, donde han recibido miles de descargas y reproducciones.

De la pasión al éxito: la historia de DJ Oscar

Oscar siempre supo que la música era su pasión. Desde muy pequeño comenzó a leer partituras y a tocar el piano. Sin embargo, con el paso del tiempo, descubrió que su verdadera pasión era mezclar ritmos electrónicos. A los 12 años, produjo su primera pista musical con el ordenador, amplificador y altavoces de su padre. No fue hasta los 16 años cuando su trabajo fue reconocido profesionalmente en el mundo musical y comenzó a elaborar sus primeros temas originales.

Su primer sencillo promocional se tituló Sum Up Memory y, debido a las más de 3 millones de visitas recibidas en Spotify, se ganó la atención del la productora Catapult, quien fue la encargada de apoyar su crecimiento en el mundo musical y apoyarlo en la producción de UNDO, un sencillo promocional que alcanzó el primer puesto en las listas de Beartport top 100.

Durante el 2021, DJ Oscar dio un paso más en su carrera firmando contrato con tres importantes sellos discográficos como VEVO España, Universal Group y Sony Music España. De esta manera, el productor de música electrónica se consolida como uno de los iconos de la cultura electrónica más relevantes de España.