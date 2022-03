Los nuevos rumbos de internet para las empresas, por SEO Soluciones España

Hace no mucho tiempo atrás, los ordenadores se empleaban para imprimir grandes colecciones de datos que después eran almacenadas en formato papel. En la actualidad, no existe la posibilidad para nadie ni para ningún negocio de estar fuera de internet. Muchas personas han sido contemporáneas a esta transición, que ha tomado poco menos de 20 años.

Hoy, los ordenadores y sus formas evolucionadas como son los dispositivos móviles, forman parte de la vida cotidiana. La importancia de estar en la web en estos días es total. Todo pasa por internet: la información en todos los campos de la actualidad, el acceso a productos, a coches, a la vivienda, la última moda en ropa y también los entrenamientos que son furor para mantener una buena figura del cuerpo.

Todo pasa por internet

En el mundo actual, la puerta de entrada a internet son los buscadores. Sus números en los últimos tiempos son impresionantes. Solo Google procesa 180.000 millones de búsquedas por mes. Para tener una idea del crecimiento de lo digital basta con ver algunas cifras. Búsquedas como “ideas para jardines” crecieron un 100 % en los últimos dos años. A su vez, la frase “aplicaciones para tiendas virtuales” experimentó un aumento del 80 %.

La tendencia se extiende a todos los sectores. Frases como “cocinas abiertas para el salón”, “pinturas para principiantes”, “comida para llevar”, “cuál es el mejor momento para tomar vitaminas” y tantas otras más han crecido entre un 25 y un 50 %.

Esto marca la importancia de estar en la web hoy en día. No importa si una persona es dueña de una librería, una lotería, un restaurante, una tienda de alquiler de barcos o un bar. Es fundamental tener presencia en el mundo digital porque es ahí donde los usuarios buscan hoy bienes y servicios.

Estar fuera de internet es sinónimo de estar fuera del mercado

Internet ha cambiado el mundo y ya no hay vuelta atrás. La pandemia del COVID-19 no ha hecho más que acelerar las tendencias que ya se habían manifestado con anterioridad. Las empresas e industrias que estaban mirando los cambios, pero que todavía no se sumergieron en el mundo digital, han quedado hoy rezagadas. O se suben al tren o cierran sus puertas. No parece haber más opciones que esas dos.

