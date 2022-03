Obtener un software de gestión alimentaria gratis gracias al Kit Digital

La cocina para colectividades es una actividad altamente demandada, que requiere de varias tareas para su funcionamiento, además de las mismas labores de cocina. Entre los procesos más importantes, destacan la gestión de recetas, escandallos y la planificación de menús, tanto para eventos concretos como para comedores que operan a diario.

Una de las alternativas más eficientes para gestionar todos estos elementos es la digitalización de estos procesos, una facilidad a la que las empresas de todo el mundo pueden acceder hoy en día gracias a No Problem Cooking, una aplicación cloud diseñada para brindar soluciones eficientes en el manejo de todos estos aspectos, la cual está disponible, gracias a los fondos europeos, a través del programa Kit Digital para empresas españolas.

Una solución completa para todo tipo de cocinas

No Problem Cooking es la aplicación ideal para gestionar la elaboración de recetas y escandallos, así como la planificación de menús. Está especialmente diseñada para servicios de restauración colectiva, como comedores de colegios, hospitales, empresas, cocinas centrales, comedores de empresa, dark kitchen y otras modalidades de cocina.

Sus funcionalidades permiten digitalizar y automatizar la elaboración y planificación de estos elementos, lo que facilita notablemente el manejo del stock y los pedidos a los proveedores, así como el control de los micro y macronutrientes y también posibles alérgenos en la respectiva planificación de los menús.

Además, este software es uno de los servicios de digitalización subvencionados por el programa gubernamental Kit Digital, de modo que las empresas que lo requieran pueden acceder a las convocatorias y solicitarlo a ORCA Sistemas y Programación S.L, que ha sido nombrada agente digitalizador de este programa, y adquirirlo a través del bono digital que se ofrece para pymes y negocios españoles.

Las ventajas del software No Problem Cooking a través de Kit Digital

No Problem Cooking es una solución digital desarrollada por Orca Business Software, una empresa que se especializa en el desarrollo de herramientas para la digitalización de diversos productos y servicios. Para las empresas de catering, también se ofrecen otras herramientas además de No Problem Cooking, como No Problem E-Commerce, para gestionar pedidos y reservas en línea, y No Problem CRM, una herramienta de suma utilidad en la fidelización de los clientes.

Todas estas soluciones forman parte de los beneficios que ofrece el programa Kit Digital, un proyecto financiado por la Unión Europea con un presupuesto de 3.000 millones de euros destinados a la digitalización de negocios, pymes y empresas en proceso de consolidación.

Orca Sistemas y Programación S.L es una de las 3.000 empresas nombradas como agentes digitalizadores oficiales y aparece como tal en la lista oficial de agentes de red.es para poder gastar el bono digital en sus productos. Sus soluciones informáticas para restauración colectiva, caterings y cocinas estarán disponibles a través de esta plataforma desde la primera convocatoria, que arranca el 15 de marzo para empresas que registran entre 10 y 49 empleados. Esta será la primera de varias convocatorias que buscan conectar a los agentes digitalizadores, como esta empresa, con aquellos negocios que necesitan de sus servicios.