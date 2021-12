Oh my cut! explica qué estilismos se llevan en estas fiestas navideñas

Oh my cut! explica las tendencias en peluquería para estas fiestas navideñas en las cuales destacan los efectos mojados en sus diferentes versiones.

El nuevo responsable de Innovación y Tendencias de Oh my cut!, José Ángel García Bernad, analiza qué buscan ahora los clientes de las peluquerías.

¿Qué se lleva estas fiestas? ¿Cuáles son las tendencias en peluquería para días tan señalados como Navidad o Nochevieja? Oh my cut! desvela no solo algunos de los estilismos que van a triunfar estas navidades, sino también diferentes consejos previos a la hora de elegir el styling para cada momento especial de estas fechas tan señaladas.

José Ángel García Bernad, con más de treinta años de trayectoria en el sector, vinculado como formador y desarrollador de producto a marcas internacionales como Sebastian Professional, Sassoon Professional y Nioxin de Wella Company, es desde hace unos meses el nuevo responsable de Innovación y Tendencias de la cadena de peluquerías Oh My Cut!.

José Ángel destaca que “el cliente ahora quiere algo nuevo, pero sin perder la referencia de aquello que sabe que funciona, por eso vuelven los clásicos, ligeramente transformados”. Pero, especialmente para estas fiestas, en esta temporada, elige tres tendencias que van a destacar por encima de todas:

Color perfecto y corte renovado

Esta temporada han entrado con fuerza los 70-Shaggy, Shaggy Curls o el clásico Bob en nutridas versiones, texturas agitadas y líneas inacabadas, así como los largos flequillos. También será fundamental para conseguir el mejor acabado buscar tener un color perfecto y un corte renovado con un estilo fresco.

Ideas sencillas con accesorios y trenzas

En cuanto a peinados y recogidos que permitan una transformación rápida para cualquier momento inesperado, Oh my cut! propone ideas sencillas tales como “looks del día después” o los “nostálgicos 90” con accesorios y trenzas.

Destaca el look efecto mojado

Los looks efecto mojado son siempre un perfecto recurso, elegante o más casual. Además, permiten adornar con accesorios, brillo y hasta brillantes. Por eso, para esta temporada navideña, no pueden faltar los favorecedores WET WET WET como por ejemplo el Shaggy Wet o el Back Bob Wet. Looks trabajados en este caso con productos fijadores, como Styler One de Heller Hair Creations, para conseguir un efecto mojado con una textura flexible y duradera.

Los profesionales de Oh my cut! recomiendan también antes de elegir un look u otro revisar siempre el cuidado del cabello. Se aconseja en este punto aplicar tratamientos que aporten una reparación intensiva y que den al cabello mayor suavidad, control del encrespamiento y un cabello con aspecto visiblemente más denso.

¿Cuáles son las tendencias de la temporada en el sector de la belleza?

Al margen de tendencias temporales, el sector de la belleza y peluquería también está viendo cómo se está transformando la demanda de los clientes. José Ángel García Bernad indica que “desde Oh My Cut hemos analizado los cambios en las necesidades, en los servicios que demandan, en cómo les gusta ser atendidos… y hemos extraído muchas conclusiones”, y añade: “El tiempo aislados nos ha llevado a pensar mejor y más detalladamente en lo que necesitamos, lo que nos hace disfrutar y estar felices. También a comprometernos con el entorno y con las acciones. En definitiva, a tener claro lo que deseamos y decidirlo antes incluso de consumir un producto o servicio… ¡Y por supuesto antes de ir a la peluquería!”, señala José Ángel.

“Tras los últimos acontecimientos vemos cómo el consumidor ha cambiado más rápido que las marcas y servicios. Lo que antes pensábamos que podría ser innovación y que el consumidor tardaría un tiempo en entender, hoy ya no ocurre. Rápidamente es abrazado por el cliente conocedor que busca vivir nuevas experiencias siempre con la seguridad y el reconocimiento de las marcas de su confianza”, señala José Ángel y, finalmente, concluye: “La sociedad reclama ahora, básicamente, servicios fundamentales garantizados, con un refuerzo en innovación tanto en la atención como en el producto con nuevas apuestas de mejora del cabello y el color”.