Onlyvegan: la alimentación vegana, una de las vías más recomendadas para la preservación del planeta

Uniformar los hábitos alimenticios del día a día con el respeto a todos los animales es un estado de conciencia que conduciría a la recuperación de ecosistemas devastados por la necesidad de producir carne para millones de consumidores.

Así lo han internalizado dos hermanas y su madre al trabajar cada día por hacer cumplir su sueño de que el ser humano pueda vivir en paz con su entorno. Paula, Patri y Estefi lideran la tienda Onlyvegan en Madrid, con la pasión de quienes han asumido el veganismo como su forma de vida.

Veganas desde hace 10 años y amantes de la cocina, este trío de emprendedoras ha dispuesto una singular tienda física en Madrid y además una tienda online. En ambas iniciativas, ellas establecen máxima conexión con las posibilidades que ofrece la naturaleza de garantizar todos los nutrientes necesarios para que la alimentación sea regeneradora y sanadora, sin necesidad de consumir ningún tipo de fuente de energía proveniente del sufrimiento animal. Actualmente, la importancia del cambio de la alimentación para poder preservar el medioambiente resulta vital, ya que según los estudios, se está llegando a un punto límite que no tiene marcha atrás.

Nutrición y ética en un solo sitio

Con la misión de fomentar el veganismo haciéndolo más accesible, las creadoras de Onlyvegan han honrado la gastronomía latinoamericana de una manera muy especial, tal como lo explican en el website al contar su historia: “Hemos veganizado todos los platos tradicionales de nuestro país y esa idea de un lugar vegano que abarcara toda la diversidad que hay no paraba de rondarnos en la cabeza. (…) El 25 de noviembre de 2020 inauguramos Onlyvegan con valores como ecologismo, sostenibilidad, cero residuos y liberación de los animales”.

En la tienda online, se abre un amplio catálogo de productos veganos en todas las categorías; desde los sustitutos de la carne, en presentaciones como burguers, embutidos, no cerdo, no pollo y no ternera; hasta los reemplazos de los lácteos y el huevo. Asimismo, un mundo de sabores naturales, alimentos sin gluten, bebidas alcohólicas, tés e infusiones, café y más delicias se disponen desde Onlyvegan, con mecanismos de envío a todo el país que ofrecen la preservación de la cadena de frío.

La sección de higiene y limpieza del hogar no se queda atrás, por ello desde la tienda se ofrecen productos como jabones, gel de ducha, lavavajillas, desodorantes y quita grasas 100% ecológicos y comprometidos con la sostenibilidad por medio de la venta a granel, es decir, que al acabarse el producto, el cliente puede llevar su envase para recargarlo en la tienda. Este mismo método se aplica para la venta de algunos tés, legumbres, frutos secos, entre otros muchos alimentos.

Lecciones de vida en los escritos de Estefanía

Con vocación de escritora desde niña, Estefanía dirige la gestión comunicacional de Onlyvegan a través de un fructífero blog, donde los usuarios pueden encontrar, en unas 57 publicaciones, todo tipo de recetas, reflexiones, noticias y demás materiales sobre la vida vegana y otros temas relacionados con el cuidado de los animales.

Desde el blog de Onlyvegan, la emprendedora explica la necesidad de que la humanidad se reconcilie con su entorno, al presentar datos contundentes sobre el aprovechamiento de los suelos y las mejoras ambientales en general si los humanos dejaran de comer carne.

“Creemos firmemente que va siendo momento de que veganismo y ecologismo se vayan hermanando. Lógicamente, si queremos asegurar la existencia digna para los animales no humanos, el primer paso es asegurarles un planeta donde puedan vivir en libertad”, destaca Estefi en uno de sus artículos.

Liberación animal, justicia climática, sostenibilidad y muchos más nobles valores son los que impulsan a Onlyvegan a posicionarse como una de las mejores referencias para quienes han decidido internalizar la filosofía y el estilo de vida vegano.