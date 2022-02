Paola Molet, la marca que ha pasado de triunfar en la 080 de Barcelona, a recibir aplausos en la New York Fashion Week

Mostrar su talento en la imponente pasarela de la New York Fashion Week, era uno de los sueños más deseados de la diseñadora de moda Paola Molet. El pasado domingo 13 de febrero su sueño se hizo realidad al presentar una muestra de su colección 'Camille', que reivindica la figura de la mujer en el arte y la lucha por sus derechos en la sociedad.

La catalana de tan solo 23 años de edad, que ha conseguido destacar en Barcelona, recibió aplausos de los espectadores y gurús de la moda en el Flying Solo, una de las plataformas emergentes más influyentes del mundo, ubicada en el Soho, el barrio alternativo de Manhattan.

Paola Molet derrochó estilo vanguardista y cosmopolita en las pasarelas de la New York Fashion Week

Paola Molet deslumbró en la pasarela de moda del festival neoyorquino con su colección dedicada a Camille Claudell, la pareja y alumna del afamado escultor Auguste Rodin, y a tantas mujeres artistas que, debido a los estigmas de la sociedad, no pudieron demostrar su talento en el mundo del arte. "Me siento afortunada por ser una mujer de 23 años que puede presentar aquí sus creaciones y quiero hacer un reconocimiento a las que no tuvieron las mismas oportunidades", expresó la diseñadora ante los medios de comunicación que asistieron al desfile.

La propuesta que presentó Molet estuvo enmarcada con su prenda estrella, las americanas oversized de colores neutros, que pueden utilizarse tanto para hombre como para mujeres, ya que asegura que su marca no tiene un género establecido. Las camisas blancas con mangas abullonadas fueron otra de las grandes protagonistas de la noche, derrochando elegancia y vanguardismo en el escenario. Sin embargo, también se exhibieron prendas más clásicas como pantalones negros confeccionados con forros de satén y encajes.

Las prendas acapararon la atención de los asistentes en la tercera jornada de la Semana de la Moda de la ciudad de los rascacielos, donde también se presentaron grandes exponentes de la industria, como el diseñador Custo Barcelona.

Un sueño que se convirtió en una gran pasión

La pasión de Paola por el mundo de la moda la motivó a crear su marca de ropa en medio de la pandemia y con sus propios ahorros. Decidida a sacar adelante su sueño de convertirse en diseñadora, Molet entró a la escuela de diseño LCI Barcelona en 2016, donde adquirió todas las destrezas necesarias para confeccionar prendas de vestir. Manteniendo su estilo vanguardista y cosmopolita, la española se ha posicionado en poco tiempo, como una referente en el mundo de la moda.

El ayuntamiento de Salou ha apoyado económicamente a la joven en su estada en la pasarela de Nueva York, apostando por los jóvenes talentos salouenses.

Hasta la fecha, la diseñadora ha participado en dos ediciones del 080 Barcelona Fashion y, recientemente, ha deslumbrado en las pasarelas internacionales. Paola es un ejemplo de que la constancia y la pasión son dos ingredientes aliados capaces de conquistar los sueños.