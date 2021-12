La participación del vecindario aumenta en las comunidades de vecinos gracias a la tecnología

Ante la disminución de la participación en las gestiones vecinales, la empresa española Communitas propone una digitalización de las comunidades de vecinos. La "comunidad de vecinos 3.0", así denominada en diversos ámbitos, afianza una participación más elevada en las gestiones vecinales por parte de los vecinos de la comunidad.

La iniciativa empresarial surgió en el año 2006 y actualmente opera en la comunidad de Madrid y en la zona de Vera, en Almería, y está dirigida por Fran Gafforio, uno de sus fundadores y cara visible de la compañía.

La creación de comunidades de vecinos 3.0

Desde sus inicios, el equipo de Communitas entendió que uno de los obstáculos con los que se encontraban las comunidades de vecinos en el funcionamiento de las asociaciones de vecinos es la gestión del tiempo. Las distintas ocupaciones profesionales y familiares de los vecinos de un edificio o urbanización hacen muy difícil encontrar el tiempo necesario para asistir a una reunión. Eso no significa, sin embargo, que los propietarios de viviendas no estén interesados en lo que ocurre dentro de su comunidad, sino que simplemente no suelen tener tiempo.

Por eso la propuesta de crear comunidades 3.0 es muy interesante en la época actual. El uso de tecnología de última generación brinda las herramientas necesarias para desarrollar reuniones virtuales. En ellas, las personas pueden participar a través de herramientas como Microsoft Teams o como las aplicaciones móviles propias desarrolladas por Communitas. También proponen el uso de otros canales como WhatsApp, website y correo electrónico.

La organización y disponibilidad de estos canales que ofrece Communitas a sus clientes ayuda a los propietarios a mantenerse informados constantemente de lo que ocurre en su comunidad. También pueden realizar consultas y sugerir ideas que pueden ser sometidas a consideración por el resto de los vecinos de su comunidad. Con este tipo de soluciones, Communitas consigue incrementar la participación de los vecinos en la toma de decisiones de su comunidad.

¿Qué ventajas aporta Communitas?

La apuesta de Communitas por las nuevas tecnologías digitales forma una parte esencial de su oferta de servicios. Su propuesta de valor ha ido evolucionando desde su fundación con el objetivo de adaptarse a las necesidades cambiantes de los propietarios. Communitas ha ido introduciendo nuevas soluciones tecnológicas para optimizar la gestión económica y financiera de las comunidades de vecinos. A través de las herramientas que ofrece Communitas, los propietarios pueden comprobar la evolución de las cuentas de la comunidad, la resolución de incidencias o reparaciones, negociar con proveedores o solicitar asistencia legal en los ámbitos civil, laboral, fiscal, mercantil o penal.

Una de las ventajas de contratar a una empresa como Communitas para la administración de una comunidad de vecinos es el notable ahorro económico. Communitas ofrece a sus clientes una tarifa plana que incluye todas las tareas y gastos concernientes a la gestión de una comunidad de vecinos. Desde los honorarios de los profesionales (abogados, administrativos, contables, etc.) hasta los costes de papelería o comunicaciones. Y todas las gestiones quedan reflejadas en los informes periódicos que Communitas entrega a los propietarios.