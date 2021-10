El peligro de las posibles cláusulas abusivas en préstamos, por Víctimas del Crédito

Los clientes de entidades bancarias cuentan con la posibilidad de reclamar y ser recompensados por los malos servicios de estas compañías, relacionados con cláusulas abusivas en préstamos que sobrepasan los límites de los contratos de crédito o con los intereses exorbitantes que les aplican. En sus reclamaciones, los usuarios están respaldados por los derechos que tienen como consumidores y amparados también por la ley.

En este contexto, Víctimas del Crédito surgió como plataforma de ayuda al consumidor. Se trata de un despacho de abogados a nivel nacional que trabaja para anular contratos de préstamos y tarjetas de crédito por cláusulas abusivas. La intención de esta empresa es asesorar a los perjudicados en este tema y ganarle el pulso a entidades como Wizzink, Cofidis, Carrefour Pass, Evo Finance, Grupo Santander, CaixaBank y Bankinter, entre otras, que aumentan los ceros en las deudas de sus clientes y dejan una huella de perjuicios que los acompaña, como un lastre, durante años de pagos.

Víctimas de los créditos rápidos o los minicréditos

La plataforma de servicios de Víctimas del Crédito ha puesto bajo su lupa investigativa una modalidad que atenta contra la estabilidad económica de los usuarios y es la de los créditos rápidos o los minicréditos. Estas ayudas corren por cuenta de entidades como Vivus, Cashper, Contante, Monedo Now, Money Man, Mykredyt, Ferratum, Wandoo, Dineo, etc., que se ofrecen como prestamistas para luego aplicar una lista abusiva de intereses, comisiones y servicios que se elevan hasta las nubes, con la excusa de que no están regulados por el Banco de España. Que no sea así no es carta de naturaleza para aplicar intereses anormalmente altos para las circunstancias del caso, cuando tampoco se le ha ofrecido al consumidor toda la información de la carga onerosa del crédito, con base en una concesión de estos préstamos que no tarda ni 3 minutos.

Reclamar la nulidad del contrato de tarjeta o préstamo por usura o por falta de transparencia

El objetivo de estas entidades bancarias es garantizar un préstamo sin intereses, en primera instancia, para obtener los datos de los usuarios y empezar su labor de persuasión para que adquieran créditos nuevos que llegan a alcanzar intereses equivalentes al 65.000%. Los créditos que se elevan hasta estos extremos son catalogados como leoninos y, por sus características, pueden ser declarados judicialmente como nulos, por usura. Además, se puede solicitar también la nulidad de estos contratos por la vía de la falta de transparencia, ya que no se le explicó al consumidor el coste del mismo, imponiendo las financieras las condiciones, razón por la que son abusivas.

En este escenario, Víctimas del Crédito ofrece asesoría jurídica para las personas que deseen declarar nulos estos créditos. Gracias a su experiencia, el equipo de trabajo de esta plataforma puede brindar compañía a los clientes y recuperar todos los intereses y las comisiones que exceden la cifra que les prestaron, garantizando servicios de calidad y bajo el entorno de la transparencia.