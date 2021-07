Pintar Números expone la mala calidad del servicio de algunas tiendas online

Pintar es una de las expresiones artísticas más antiguas, y también de las más admiradas y valoradas. Sin embargo, por mucho tiempo, muchas personas han pensado que este es un arte al que solo tienen acceso algunas personas con técnicas, instrumentos o conocimientos artísticos.

Pintar Números es una empresa que busca acercar el arte de la pintura a las personas, permitiendo que cualquiera pueda hacer cuadros increíbles con su técnica. Ofrecen kits de pintura completos de la mejor calidad disponible, además de un servicio de calidad que el cliente no encontrará en otra tienda o marketplace actualmente.

Revendedores:¿qué peligros existen?

En internet se pueden encontrar muchas tiendas online y marketplaces como AliExpress, eBay, Wish e incluso Amazon, que ofertan artículos muy baratos, incluyendo algunos cuadros por números. Según Pintar Números, estos artículos son habitualmente de revendedores que se aprovechan de la confianza que ya han generado estos marketplaces y tiendas online seguras como Pintar Números, para ofertar artículos que comúnmente carecen de calidad en sus materiales, o que no incluyen bastidor o el marco viene sin montar con 4 palos de madera y unas chinchetas. En los revendedores que envían desde China el coste será unos tiempos de envío que duran semanas e incluso meses, costes de aduanas no esperados en pedidos superiores a 150 euros y nulas opciones de pago y envío. Comúnmente no se opta por ningún tipo de soporte posventa en el idioma del país, no se puede adquirir pintura adicional y en ningún caso se encuentran garantías de devolución, cambios y reembolsos de hasta 100 días como en Pintar Números. Todo ello hace que comprar a este tipo de revendedores no sea recomendable, sino más bien un peligro.

Ventajas de adquirir cuadros por números en Pintar Números

Comprando este tipo de manualidades en Pintar Números, el cliente elimina de inmediato todas las desventajas antes mencionadas. Se trata de una empresa que ofrece los más altos estándares y que toma muy en cuenta la satisfacción de cliente y la responsabilidad. En su tienda online solo se encuentran kits para pintar por números completos, con el bastidor ya montado, el lienzo estirado con grapas industriales y siempre con la mejor calidad en lienzo, pinceles y pinturas. La idea es que el usuario solo se preocupe de elegir el diseño que más le guste y tenga siempre la confianza y seguridad de contar con los mejores materiales disponibles y un soporte posventa adecuado.

Pero las ventajas no acaban ahí. La compañía dispone de los mínimos tiempos de envío para que el comprador pueda empezar su obra de arte en el menor tiempo posible y facilidades de pago como contra reembolso, para eliminar cualquier riesgo y que el usuario pueda abonar en efectivo su pedido cuando ya lo ha recibido en su domicilio. Además, Pintar Números está establecido en España, tributando y contribuyendo así con el país en el que viven sus clientes.

En conclusión, con Pintar Números el cliente siempre disfrutará de la mejor experiencia de compra, mientras que al mismo tiempo, pasará a formar parte de una de las comunidades de aficionados a la pintura artística más grandes de España.