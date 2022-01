Piso On es la oficina digital de compraventa de viviendas

Actualmente, la compra y venta de viviendas es realizada, en su mayoría, a través de internet por la comodidad, seguridad e interactividad que ofrecen las plataformas online.

Es por ello que la empresa especialista en el sector inmobiliario Piso On plantea abrir su primera oficina digital con el objetivo de ofrecer a sus clientes una experiencia innovadora de compraventa de inmuebles. Estos inmuebles pueden estar en obra nueva o ser de segunda mano y se pueden conseguir desde locales, oficinas y terrenos hasta naves industriales y pisos en Durango, Amorebieta, Basauri y Eibar.

Una inmobiliaria innovadora que ofrece pisos en España

Desde hace algunos años, las empresas inmobiliarias se han dedicado a vender sus servicios en internet haciendo uso de las páginas webs y otras plataformas digitales. Piso On es una inmobiliaria que busca siempre mejorar la experiencia de sus usuarios por lo que, cada día, hace uso de las herramientas digitales más novedosas del mercado tecnológico. Próximamente, plantea crecer y sumar a sus oficinas físicas de Durango, Amorebieya y Basauri su primera oficina digital con la que podrá ofrecer sus servicios de compraventa de pisos y viviendas en Eibar, Ermua y Elgoibar. De igual forma, en esta oficina también ofrecerá sus diferentes opciones inmobiliarias, avaladas por sus más de 20 años de experiencia en el sector. También es importante mencionar que esta empresa ha destacado en el País Vasco por incorporar la inteligencia artificial y la realidad virtual en la presentación de las propiedades de sus clientes.

¿Por qué hacer uso de los servicios de inmobiliaria Piso On?

Para encontrar una buena propiedad, es importante contar con información detallada de la misma como los muebles que posee, imágenes de sus espacios, ubicación y alrededores, etc. Esto es lo que ofrece Piso On en sus servicios digitales, una forma innovadora de encontrar pisos, viviendas, locales e incluso naves industriales. Para lograrlo, incorpora búsquedas avanzadas en su plataforma online donde el usuario puede seleccionar qué tipo de establecimiento está buscando, filtrando por ciudad o región, precio, si se trata de una obra nueva o de segunda mano, etc.

Por otra parte, esta compañía ofrece a los ciudadanos de Duragon, Amorebieta, Basauri y Eibar la oportunidad de publicar su inmueble en su página web y red de colaboradores. Este servicio es reconocido y valorado por sus clientes, ya que Piso On hace uso de estrategias de marketing online para aumentar la visibilidad de los pisos de sus clientes. Además, utiliza la IA o la realidad virtual para presentar de forma impactante e innovadora cada uno de los inmuebles.

Piso On es una inmobiliaria que hace uso de la tecnología y los medios digitales para ofrecer una experiencia a sus usuarios de compra-venta de inmuebles novedosa, cómoda y efectiva.