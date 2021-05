Pizzería Good And Fast: ¿En qué consiste la franquicia?

El aroma del queso mozzarella y el tomate natural encima de una masa fresca en el horno deprenden el aroma...

El aroma del queso mozzarella y el tomate natural encima de una masa fresca en el horno deprenden el aroma distintivo de una pizza elaborada con ingredientes de primera calidad. Con sede en Manresa, Terrassa, El Vendrell y Vilanova, la Pizzería Good and Fast distribuye su producto tanto de forma física en sus establecimientos como a través de su carta online. La empresa se ha adaptado a la nueva situación provocada por la pandemia, incorporando la posibilidad de atender y realizar pedidos por Internet y facilitando a los clientes el disfrutar de la comida desde casa. Gracias a ello, la red de franquiciadoras de la pizzería promete seguir creciendo.

Un emprendimiento de “Buen rollito”

Los creadores de Good and Fast destacan como la razón principal del éxito de su cadena de pizzerías artesanas su innovación en el mercado, ya que se enlaza la filosofía de la buena comida y la comida rápida en un solo establecimiento. Con la red de franquicias y una esencia positiva y motivadora del “buen rollito”, su portal web invita a los interesados en establecer una franquicia a realizar una inversión ajustada y segura, con un promedio de ventas superior al habitual y con una recuperación rápida de menos de 18 meses. El sistema se basa en el concepto foodtruck pero mejorado, sin los inconvenientes de este modelo. Se utilizan ubicaciones fijas que permiten una fidelización de los clientes y adquirir una buena reputación en la zona. Además, el container está creado para dos personas, por lo que no se requiere de una gran inversión en personal. Así, mediante este sistema se busca conquistar los más exigentes paladares con ingredientes de primera calidad, gracias al apoyo de los mejores proveedores, incluyendo los de cada zona, además de una estrategia de marketing eficiente y la disposición de una página web donde el sabor, la calidad y la rapidez de atención saltan a la vista.

Pizzas (y más) para todos los paladares

Además de las principales ventajas que se ofrecen, la calidad y variedad de los productos es un punto fuerte. La red ha ganado cada día más clientes gracias a sus exquisitas propuestas gastronómicas entre las que se incluyen las pizzas “de toda la vida”, como la Margarita, la pepperoni o la “del pueblo”, con butifarra blanca. Además, para los paladares más sofisticados, la cadena Good and Fast sorprende con una oferta “Gourmet”, donde destacan la pizza “5 quesos”, con mozzarella, roquefort, emmental, de cabra y cheddar; la Mallorquina, a base de sobrasada, rúcula, queso de cabra y miel, o la denominada “Kirikiri”, preparada en minutos con pollo rostizado, escalivada, champiñones y cebolla natural. Como siempre hay oportunidad para experimentar nuevas combinaciones, la franquicia ha puesto a la orden de sus clientes una variedad de pizzas especiales, entre las que se encuentran una coronada con huevo frito y patatas o la pizza marinera, que incluye gambas y cangrejo mezclados con el sabor tradicional italiano. Como complemento a sus platos estrella, también disponen de productos “para picar”, como los dedos de mozzarella, las patatas fritas, nuggets, aros de cebolla y entre otros.

Las pizzas son uno de los alimentos cuyo consumo crece cada año y en tiempos donde el take away cobra mayor importancia, la Pizzería Good and Fast ofrece la posibilidad de crear un negocio de calidad de manera sencilla.