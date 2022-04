La plataforma WellWo ofrece servicios de bienestar corporativos y permite reducir el absentismo laboral

En las diferentes empresas u oficinas del país, el absentismo laboral es un problema que trae consecuencias tanto para la compañía como para los demás trabajadores.

Si bien es cierto que hay causas justificables por las que un trabajador se ausenta de su puesto, la misma administración puede conseguir las herramientas para disminuir faltas relacionadas con la salud y el bienestar de sus empleados.

WellWo es una plataforma especializada en el bienestar de los diferentes grupos de trabajo, para fortalecer un equipo y disminuir las faltas.

¿Cómo se presenta el absentismo laboral?

Cuando un trabajador se ausenta de su puesto de trabajo, la cadena progresiva de labores se ve afectada, ya que cada empleado representa una parte importante de la compañía. Existen tres tipos de absentismo: el justificado, en el que el trabajador justifica previamente su ausencia, por lo que le da a la empresa la posibilidad de solventar esa falta, que puede ser de un día o de varios meses, como, por ejemplo, el absentismo por maternidad y paternidad.

Siguiendo con el no justificado, en el cual el empleado no avisa previamente su falta y no asiste a cumplir su labor. Este es uno de los que más afectan a la compañía debido a que se ve alterada la productividad del grupo de trabajo o de esa área en específico. Generalmente, el empleado presenta un justificante a la empresa el día en que retorna, ya que esta puede tomar decisiones severas en cuanto al cargo laboral de la persona. Finalmente, el absentismo presencial que se da cuando el empleado asiste a su puesto de trabajo, pero no cumple con su función en repetidas ocasiones. Lo más común en este tipo de ausencia es cuando el trabajador interactúa con su móvil o ingresa en páginas que no ayudan al desarrollo de su trabajo.

Una solución a la falta de personal

La empresa busca la forma de disminuir las ausencias creando un espacio en el cual el trabajador pueda desarrollar su salud física y mental, las cuales son las principales causa del absentismo en las empresas del mundo.

En ese sentido, WellWo se establece como una plataforma ideal porque desarrolla las labores del bienestar para los empleados en los tres pilares fundamentales: la salud física, la salud nutricional y la salud emocional. En lo que respecta a la salud física, se imparten diferentes clases de entrenamientos para disminuir el estrés por medio del deporte y mejorar las molestias por las horas de trabajo sentados en la misma postura. En referencia a la salud nutricional, se aportan diferentes dietas así como métodos para implementar una nutrición saludable. Finalmente, la salud emocional se trabaja por medio del mindfulness, yoga y relajación con el objetivo de disminuir la ansiedad causada por el trabajo.

Es por este motivo que contar con una plataforma WellWo es esencial para todas las empresas que buscan mejorar la salud de sus empleados y reducir las faltas injustificadas por cuestiones de salud.