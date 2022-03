Precios y opiniones de psicólogos en Santander

Desde hace unos años, la visita a la psicóloga en Santander, como en toda España, se ha naturalizado. Es como la visita al dentista, aunque en el caso de la psicología es más placentero y relajado que en el odontólogo.

Antiguamente, la gente acudía al dentista cuando ya el dolor resultaba insoportable. Llevaban meses padeciéndolo, comiendo de lado y agravando el problema. Hoy en día, resulta muy común hacerse una revisión periódica preventiva, a los efectos de realizar una limpieza profunda y detectar los problemas cuando recién aparecen, minimizando el daño y el coste de su solución. Con la psicología sucede lo mismo.

Las personas saben que cargan, muchas veces sin darse cuenta, mochilas que las retrasan en sus proyectos, que entorpecen su vida social y restan calidad de vida. Procesos silenciosos que pueden resolverse en unas pocas sesiones de agradable conversación con un profesional de la psicología clínica. El resultado es que se sale de ellas sonriendo, con alivio y con la sensación de haber limpiado las emociones y aclarado las ideas. Como cuando se sale del dentista con la boca limpia y ganas de sonreír.

Psicólogos en Santander precios y opiniones

En la búsqueda de los mejores psicólogos en Santander, es posible encontrar a Miriam Rubio, cuyas calificaciones en la web Doctoralia son sorprendentes. Sus pacientes dejan opiniones verificadas tales como "Miriam hace un estudio de tu caso, sea cual sea, muy profesional y personalizado, atendiendo en todo momento a tus necesidades" o también "No tengo palabras para dedicar a Miriam suficientemente buenas para satisfacer su eficacia, su forma de ver la vida, en cuanto consejos, ayudarme, aconsejarme, guiarme pasito a pasito, he logrado hasta quererme más..." , y así siguen decenas de testimonios.

La opinión de expertos

Orlando Eijo fue hasta hace unos años gerente de marketing e imagen corporativa de Cisne Group, una gerenciadora de servicios de salud emocional que juntó a varios cientos de psicólogos y psiquiatras de Buenos Aires, donde la psicología es algo tan habitual como el citado servicio de odontología.

Conociendo a Miriam Rubio y basándose en su experiencia por haber tratado con tantos profesionales al otro lado del Atlántico, explica: “Ya desde el saludo inicial genera confianza y dan ganas de contarle todo lo que nos pasa, tiene una calidez y una cercanía extraordinaria. En parte, sin duda es por su formación, pero también se nota un don natural que va más allá de lo que se puede lograr con los estudios y la experiencia. No me extraña en absoluto su éxito”.

La reconocida psicóloga de Buenos Aires, Cristina Galán, coordinadora de salud mental en Galeno durante más de 20 años -entidad de medicina prepaga que cuenta con un staff de más de 68.000 médicos en ese país para atender a 750.000 asociados- añade: "Conocí a Miriam Rubio a través de Eijo y después de analizar su currículum, sus vídeos y las terapias de tercera generación con que trabaja, no tengo dudas respecto a que esos testimonios son el reflejo de sus capacidades. Una profesional brillante de la que Santander puede estar orgullosa".

Psicólogos, precios en Santander

Existe una idea errónea sobre lo elevados que pueden ser los precios de las sesiones de psicología. Muchas personas creen que es cosa reservada para los ricos, pero nada más lejos de la realidad, quien acude a la peluquería para un corte y tintura también puede acudir a la consulta de la psicóloga en Santander. Eijo pone un ejemplo: "Cuando invertimos tiempo y dinero en nuestra estética para asistir a una fiesta, en peluquería, una buena chaqueta, etc., olvidamos un detalle fundamental: nunca lucimos radiantes si nuestra energía emocional es apagada. La persona que está cargando con emociones negativas, aunque casi siempre no es consciente de ello, desluce como si hubiera ido despeinada, mal vestida, con la dentadura descuidada y sin ningún tipo de arreglo, porque no hay arreglo externo que pueda disimular una energía negativa. La gente lo percibirá, sin saber de qué se trata, pero captará algo malo en la energía que estamos irradiando. Eso es algo que todas las personas de éxito social y comercial conocen y es por eso que estas personas exitosas siempre apelan a la consulta de la psicóloga del mismo modo que lo hacen con la peluquería, el dentista o la tienda de ropa. La vida en sí es una verdadera fiesta y es bueno que vayamos a ella cada día bien arreglados interiormente, del mismo modo en que lo hacemos con nuestro exterior. Invertir una hora en ordenar las ideas en la consulta de la psicóloga es tan o incluso más importante que el tiempo y el dinero que invertimos en ordenar nuestro cabello en la peluquería".

El ejemplo más claro es el del dentista. ¿Qué hace el dentista cuando se acude a una visita preventiva? Remueve sarro e incrustaciones que se han ido acumulando a pesar del cepillado y revisa que todo esté en orden. Si aparece un pequeño daño, lo repara rápidamente mediante las técnicas adecuadas y deja todo listo para salir al ruedo nuevamente. ¿Y qué hace el psicólogo cuando se acude a una visita para ordenar las ideas? Remueve pensamientos rumiantes que solo dañan, que se han ido acumulando por la vida ajetreada diaria a pesar del esfuerzo por no pensar en ellos y revisa que todo esté en orden. Si aparece un pequeño daño emocional, lo soluciona rápidamente mediante las técnicas adecuadas y deja todo listo para salir al ruedo nuevamente. Las personas que siempre se ven sonriendo, a las que todo les sale bien, acuden cada tanto a esas visitas preventivas tanto del dentista como de la psicóloga. Los honorarios de una sesión de terapia no son para nada elevados, vale la pena realizar una consulta telefónica para conocerlos y sorprenderse de lo fácil que resulta estar a la altura de las personas más exitosas.