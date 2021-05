El procedimiento para renovar la tarjeta de extranjería según A. Ramírez & Asociados

Últimas noticias

El equipo de asesores de A. Ramírez & Asociados, ubicados en Barcelona y con más de 25 años de experiencia, ofrecen sus servicios en los procesos migratorios, como la renovación de la tarjeta de extranjería, las citas para huellas, prórrogas, residencia temporal, certificado de concordancia, entre otros. A consecuencia de la pandemia del COVID-19, España se ha convertido en un destino muy demandado por los migrantes del mundo, tan solo en el primer mes del año en curso, entraron al país un aproximado de 3.200 migrantes, según cifras del Ministerio del Interior. Es por ello que es necesario contar con un personal calificado que pueda ayudar en todos estos pasos.

¿Cómo se puede conseguir la residencia temporal?

A. Ramírez & Asociados es un grupo de asesores que presta servicios integrales de consultoría para particulares, autónomos y empresas en material de extranjería. La entidad ofrece a sus clientes la oportunidad de optar por una autorización de residencia o trabajo sin haber obtenido previamente el visado.

El gobierno de España tiene distintas maneras para obtener la residencia temporal a causa de circunstancias excepcionales, que se pueden conseguir por razones de protección internacional, razones humanitarias, colaboración con autoridades policiales o por colaboración con autoridades administrativas o interés público.

Sin embargo, existen requisitos fundamentales para aplicar a la residencia temporal, como no ser ciudadano de ningún país del Estado de la Unión Europea, no tener familiares con nacionalidad en esos países, no tener antecedentes penales en ningún país por delitos existentes en el ordenamiento español, no tener prohibida la entrada a España y no haber asumido un retorno voluntario a su país de origen. Las tasas de expedición para las tarjetas de residencia varían según el trámite a realizar, en A. Ramírez & Asociados se pueden encontrar las tasas de las tarjetas de identidad de extranjeros (TIE) y certificados de registro de residencia comunitarios.

Solicitud de cita para huellas

Los trámites deben realizarse a través de la oficina de extranjería de la provincia donde se encuentre el solicitante. Para solicitar una cita para huellas hay que acceder al portal web de extranjería del gobierno de España, seleccionar la provincia donde reside el solicitante, al aparecer una lista con los trámites disponibles en la zona se debe seleccionar la opción toma de huellas, y a continuación se procede a ingresar los datos personales y a seleccionar la fecha de la cita.

Sin embargo, hacer este tipo de gestiones resulta bastante complejo y pueden surgir inconvenientes, sobre todo en el momento de concretar una cita, debido a la gran cantidad de personas que la requieren. Por ello, es recomendable acudir a profesionales que cuenten con una larga trayectoria en la asesoría durante la cita huellas, como lo son los abogados de extranjería de A. Ramírez & Asociados, reconocidos y cualificados para cada uno de los trámites legales.