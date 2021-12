Un producto para merchandising que se puede personalizar con el logo de una empresa, The Top·Top

Contar con una estrategia de merchandising ayuda a las empresas a reforzar el valor de la marca y la imagen corporativa. Mediante el regalo o la venta de artículos con el logo de la compañía, es posible crear un impacto positivo en las personas que los reciben o los compran.

Los consumidores recordarán de forma más sencilla a la marca al tener un objeto que les permita memorizarlo fácilmente. En este sentido, The Top·Top es un producto que sirve como tapón de latas y es personalizable con el logo de cualquier empresa. Además, es posible incorporarlo a un llavero y viene con una ficha de carro de supermercado.

El detalle para crear relaciones duraderas con los clientes

El merchandising permite afianzar relaciones duraderas con los clientes porque genera en ellos un sentimiento de proximidad y confianza, lo cual deriva en una mayor fidelidad. Por lo general y en este caso particular también, no se necesita una gran inversión para generar un gran impacto. A través del tiempo, el beneficio del merchandising redunda en una mejora en las ventas de la empresa.

The Top·Top es una tapa para latas que permite guardarlas para seguir consumiéndolas en otro momento, ideales para aquellas personas que no las acaban de una sola vez. El tapón es personalizable con una gota de resina, permitiendo colocar el logo de cualquier empresa en el artículo, la imagen de un producto, un nombre o una foto personalizada. La opción más sofisticada es la de colocar gotas de resina olfativas, mates o satinadas, con relieve y fluorescentes.

Se trata de un objeto muy fácil de usar. La tapa se engancha a las anillas metálicas de las latas y permite un cierre hermético, de forma que es posible transportarlas sin ocasionar derrames de líquido. También es muy útil para devolver las latas al refrigerador. La bebida no perderá sus burbujas ni absorberá olores. Con The Top·Top se mantendrá en perfectas condiciones por un mínimo de tres días.

¿Cuáles son las funciones y ventajas de The Top·Top?

El tapón para latas incorpora un llavero, lo cual permite tenerlo siempre a mano. También viene con una lengüeta desmontable que sirve como ficha para el carro del supermercado. Como está imantada se puede enganchar en la nevera o en cualquier superficie metálica. La marca las comercializa sin una cantidad mínima de unidades, por eso es posible adquirir solo una para probar su utilidad.

Con The Top·Top las latas se pueden cerrar cuantas veces como se desee, sin goteos, sin permitir la entrada de gérmenes y bacterias y sin pérdida de aromas. Asimismo, el gas de la bebida se conserva perfectamente. La tapa sirve también para abrir las latas, por lo cual quien la use ya no sufrirá de más daño en sus uñas.

The Top·Top brinda una oportunidad de merchandising y publicidad para las empresas que busquen potenciar su marca y hacer un regalo original a sus clientes.