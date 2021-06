Protect Soiart ofrece el medidor detector de CO2 más completo del mercado

Es fundamental conseguir la última tecnología y el equipamiento para adecuar los espacios a la nueva realidad. La pandemia ha provocado que sean necesarios nuevos protocolos de limpieza y el uso de nuevas herramientas que ayuden a desinfectar los espacios de alto tráfico con más eficacia.

Protect Soiart vende y distribuye una gran variedad de productos para la seguridad y la higiene. La empresa ha puesto énfasis en artículos y tecnología de desinfección y purificación, que son los más buscados para devolver la operatividad a oficinas, industrias y proteger hogares ante la pandemia por el COVID-19. En su página web ofrece productos como medidores de CO2, humificadores, purificadores y termómetros.

Medidor detector de CO2

Uno de los productos más solicitados en Protect Soiart es el Medidor / Detector de CO2 Dioxcare con pantalla 3.2. Este equipo muestra mediciones completas de la calidad del aire que se está respirando en tiempo real, almacenando hasta 999 grupos de datos, permitiendo exportarlos en PDF.

Pequeño y fácil de manejar, es un producto de alta tecnología que se puede utilizar en escuelas, tiendas o residencias particulares. Registra fechas, horas, la humedad, el nivel de dióxido de carbono presente, la temperatura ambiente (Cº/Fº) y crea gráficos con tendencias, muy importantes para conocer el estado general del lugar ante los factores contaminantes.

Productos para la purificación del aire

Esta tienda también dispone de productos de purificación de las marcas Winix, Airpurtec y los sistemas Active Pure, como las lámparas de luz ultravioleta germicidas o las mascarillas transparentes de la marca AllegraMask PRO (un producto ahora mismo ideal para estar protegido, tener la cara totalmente libre y disfrutar de la sonrisa. Pero sobre todo es especialista en productos de desinfección y limpieza y cuenta con una línea completa y variada de purificadores de aire.

Destaca el purificador de Aire “Winix Zero Compact True Hepa H13”, que integra Tecnología activa Plasmawave para un área de hasta 50m2. Es capaz de eliminar virus y bacterias, además de filtrar partículas de polvo, humo de cigarrillos, polen, esporas de moho, caspa de mascotas y los llamados COV (Compuestos Orgánicos Volátiles). Los purificadores son perfectos para adecuar ambientes a personas con alergias o problemas respiratorios porque filtra hasta el 99,97% de las partículas dañinas circulantes en el aire.

Los purificadores de aire son imprescindibles para poder retomar actividades en espacios cerrados. Los modelos más demandados son los Winix Zero hasta 99m2 y Winix Zero Compact hasta 50m2. Estos equipos están certificados y testeados por la Yonsei University Of Korea y organismos como la AHAM, ECARF y Allergy en Reino Unido.

Protect Soiart envía pedidos a cualquier parte de España. Tiene un tiempo estimado de entrega de entre 24 y 48 horas y además ofrece el servicio de recogida en tienda.