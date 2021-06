Proyecto Una Vida Feliz: ¿Es realmente posible ser feliz?

Llevar una vida agitada y complicada provoca normalmente sensación de hastío y agobio en muchas personas. En esos momentos de grandes dificultades, es posible sentirse perdido y plantearse el verdadero significado de la felicidad. Es en este punto donde entran en acción los profesionales de la página web Una Vida Feliz.

La propuesta de esta empresa, liderada por el coach Néstor Martínez, es precisamente llevar a las personas a descubrir que sí es posible ser feliz, pero que está en sus manos encontrar el camino correcto. Se trata de un proyecto en constante evolución con el cual se pretende demostrar que todo es posible.

¿Qué ventajas aportan las sesiones de Una Vida Feliz?

Para Néstor Martínez, facilitador de vida, compartir las ideas con la comunidad puede resultar algo muy útil para la búsqueda personal interior. El coach en desarrollo y crecimiento personal se ha propuesto difundir sus conocimientos y compartirlos con todos los que muestren interés en mejorar sus vidas.

El profesional afirma que no existe un manual para vivir. Por esta razón, el objetivo que persigue es el de ayudar a las personas a ser más felices a través del denominado anti-método. A través de las sesiones de Una Vida Feliz, el usuario podrá reducir su nivel de estrés y ansiedad y liberar dolores y culpa a través de una terapia holística. El tratamiento está enfocado al reto, por lo que la persona no tendrá ninguna necesidad de explicar su historia personal si no lo desea, bastará con que explique únicamente que es lo que siente en el momento actual. La técnica del coach, que es completamente sencilla, comporta resultados rápidos: con pocas sesiones, la persona se empezará a sentir cada vez mejor.

Impulsar el desarrollo personal y el crecimiento interior es la base de la propuesta con la cual el coach ha desarrollado su trabajo durante años. Estas metas se pueden lograr con la transformación consciente y el reconocimiento de que se puede llegar lejos aunque no haya un manual escrito para hacerlo ni una hoja de ruta igual para todos los individuos.

El camino a la felicidad

Cada persona es dueña de sus actos y debería ser responsable de sus acciones. Por eso, aunque parezca que el camino a la felicidad está lleno de obstáculos, es posible descubrirlo, pero solo reconociendo que se tiene derecho divino de cambiar el mundo propio.

En Una Vida Feliz ofrecen una asesoría personalizada en la que los interesados deben rellenar un formulario exponiendo sus creencias, aspiraciones y dificultades, así como las expectativas que tienen frente al anti-método referido. Iniciado este proceso, se establece un contacto con el interesado y se siguen los pasos que llevarán a iniciar un camino hacia la felicidad.