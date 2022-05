En los proyectos digitales, la seguridad y el mantenimiento son importantes

En un mundo donde la transformación digital está en auge, las empresas han encontrado en la innovación un elemento indispensable para el éxito de sus operaciones, por lo que incluyen mejores servicios para que ayuden a mejorar los procesos. Estos sistemas guardan una gran cantidad de información, por lo que los negocios necesitan incluir estrategias de mantenimiento y seguridad para asegurar un funcionamiento correcto de las aplicaciones.

En este sentido, Pukkas, una empresa que se especializa en la elaboración de proyectos digitales para las organizaciones, ha implementado un servicio dinámico llamado Pukkas 365, que permite hacer un seguimiento continuo de todos los aspectos de estos proyectos, incluyendo los de seguridad y mantenimiento.

Importancia de la seguridad y el mantenimiento en los proyectos digitales

Realizar un mantenimiento de los proyectos digitales permite protegerlos de futuros peligros o amenazas a su seguridad, pudiéndose definir como la serie de medidas que se toman para que una plataforma web funcione adecuadamente.

El mantenimiento guarda relación con la actualización del sitio web e incluye un elemento que es fundamental: la seguridad. Esta funciona para mejorar sus sistemas de defensa y capacidad de respuesta ante amenazas, utilizando estrategias como las copias de seguridad, las restauraciones y los escudos, que lo protegen ante cualquier ataque.

En palabras del director general de Pukkas, "la vigilancia activa de seguridad ha pasado de ser una opción a ser una obligación, tan importante o más que el diseño, el marketing aplicado o el posicionamiento. Todas las inversiones de marketing que podamos hacer en un proyecto pueden ser inútiles si la seguridad no está presente".

Algunas de las consecuencias más comunes que afectan a la seguridad de los proyectos digitales cuando no se realiza el mantenimiento son robos de datos empresariales o del sitio web, plagio de la base de datos, sustracción de la información financiera y de datos de los usuarios, alteración del servidor, entre muchos otros.

Los objetivos de los ciberataques dirigidos a corporaciones pueden ser muy distintos, y en función de lo que se busque, se optará por una operación u otra, siendo múltiples las opciones. Entre estas, se incluyen los ataques a contraseñas, los ataques por ingeniería social (con algunos ampliamente reconocidos por la comunidad de usuarios como el phishing, el spam o los fraudes online), los ataques a las conexiones y los ataques por malware (a partir de elementos como virus, troyanos o spyware). Todos estos tipos de ataques y las posibles maneras de protegerse ante ellos están contempladas en el documento Guía de Ciberataques, elaborado por la OSI (Oficina de Seguridad del Internauta), un organismo que depende del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital del Gobierno de España.

Los ciberataques pueden estar especialmente dirigidos a grandes corporaciones o a usuarios a nivel particular. El Dumpster Diving, por ejemplo, busca obtener información sensible de una organización. En este caso, el objetivo de este ataque digital son documentos, anotaciones y demás información sensible que una compañía haya podido tirar a la basura por descuido, como números de tarjetas de crédito, contactos, anotaciones con credenciales, etc.

Para evitar ser víctimas de operaciones de este tipo, que pueden meter en grandes problemas a cualquier empresa, será crucial contar con la ayuda de profesionales del sector como los de la empresa Pukkas.

Diseñado para los proyectos digitales de las empresas

Con el paso del tiempo, y conforme la tecnología va avanzando, los proyectos digitales son cada vez más complejos y más imprescindibles. La importancia que han adquirido para las empresas ha sido tal, que requieren una gestión de mantenimiento continuo y de servicios que den respuestas a todos los requerimientos.

Pukkas 365 es un servicio que ofrece una cobertura y seguimiento de los proyectos que están en funcionamiento. Entre sus objetivos está convertirse en la solución integral de las plataformas digitales durante los 365 días del año, las 24 horas del día, estableciendo un seguimiento perenne de sus requerimientos que garantiza la confianza, la tranquilidad y la seguridad a sus clientes. Para determinar cuáles son las tareas a realizar, la empresa realizará un análisis previo para conocer las necesidades que tiene el proyecto, y en función de ellas, se trabajará de una manera u otra para su mejora.