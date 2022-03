Con la psicología online no hay excusas para acudir a terapia

Son muchas las personas que, con regularidad, deben enfrentarse a situaciones estresantes en contextos laborales o sociales. Con frecuencia, estos conflictos afectan negativamente la salud mental, ocasionando problemas relacionados con la falta de autoestima, cansancio, ansiedad e, incluso, depresión.

En estos casos, apoyarse en un buen psicólogo online, como Luis Miguel Real, puede ser una excelente manera de abordar este tipo de situaciones para encontrar soluciones efectivas, saludables y que, además, sean sostenibles a largo plazo. Después de todo, estos profesionales cuentan con las herramientas necesarias para ayudar a los pacientes a ser más felices, sintiéndose tranquilos consigo mismo.

¿Por qué es importante acudir al psicólogo?

Actualmente existe una creencia errada según la cual, recibir terapia psicológica no está bien visto. No obstante, lo cierto es que no es necesario presentar una patología relacionada con una enfermedad mental para buscar la ayuda o asesoría de un especialista en psicología.

Por ejemplo, muchas personas desorientadas o sin rumbo fijo toman la decisión de acudir para poder aprender a conectar consigo mismas; conocerse, explorarse, entender quiénes son verdaderamente. Al aprender a dominar todos estos elementos, será mucho más sencillo para la persona encontrar su rumbo y trazar metas en su vida.

Hay un sinfín de razones o motivos por los que todas las personas deberían acudir a terapia. Desahogarse, atravesar duelos o pérdidas, tratar problemas en contextos laborales o sociales, superar depresiones e, incluso, hablar acerca de trastornos de ansiedad, son solo algunas de las cuestiones que pueden atender los psicólogos.

Luis Manuel Real: un psicoterapeuta experto

Una de las principales razones por la cual mucha gente no se anima a asistir al psicólogo es por la falta de tiempo. El tiempo que se pasa dentro de la consulta, así como el desplazarse hasta allí, imposibilitaban a mucha gente iniciar un proceso terapéutico efectivo y de calidad.

Afortunadamente, hoy en día, internet facilita este proceso. A través de las sesiones con psicólogos online como Luis Manuel Real, cualquier persona podrá obtener una buena atención psicológica desde cualquier lugar del mundo.

Durante todos sus años de experiencia en el área, Luis Manuel Real ha adquirido las herramientas y capacitación necesaria para tratar cualquier problema psicológico que atente contra el bienestar y la felicidad de las personas. En este sentido, es la persona indicada para casos relacionados con adicciones al alcohol o al tabaco, depresiones, TOC, ansiedad y estrés, trastornos alimenticios y muchas otras patologías más.

En definitiva con este psicólogo online es posible tener acompañamiento terapéutico donde sea y cuando sea. Luis Manuel Real es una excelente alternativa para comenzar un proceso de autoconocimiento, sanación y búsqueda de la felicidad.