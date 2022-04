Publicidad para proyectos sin ánimo de lucro de la mano de Whakamua

La publicidad social tiene por objetivo transmitir un mensaje que ayude a enfrentar los problemas diarios y contribuir con la mejora de cualquier aspecto social. Para hacer este tipo de publicidad, solo se necesita creatividad y el interés de cambiar la sociedad actual de forma positiva.

Whakamua es una organización sin ánimo de lucro que promueve la difusión de anuncios sociales por parte de entidades que trabajan en el tercer sector y empresas socialmente responsables, para fomentar valores culturales, éticos, educativos y saludables a nivel nacional e internacional.

Promover valores universales mediante la publicidad social

La publicidad, tal y como se la conoce, es aquella enfocada a la promoción de productos o servicios con el objetivo de conseguir un mayor número de ventas, reconocimiento de marca, etc. Sin embargo, en los últimos años, el concepto de publicidad social se ha afianzado como una alternativa a la publicidad tradicional y una forma de mejorar la sociedad. Esta mejoría se debe a que, en estas campañas, se busca transmitir un mensaje que genere un cambio positivo en las personas. Un ejemplo de ello es la promoción de anuncios publicitarios que promuevan la igualdad de género, el no quedarse callado ante el maltrato, la desigualdad, etc.

Asimismo, estas campañas de ONG buscan ayudar a las personas a enfrentar problemas reales, como prevenir el bullying, el silencio al abuso sexual o la desmotivación escolar, entre otros. Whakamua se especializa en la promoción y difusión de este tipo de publicidad, incitando a las empresas a unirse a sus campañas por un mundo mejor y más unido.

Whakamua, expertos en publicidad social

En España, existen muchas empresas que se han unido a Whakamua para hacer uso de la publicidad como un medio eficaz para cambiar vidas y promover valores culturales y educativos. La propia organización menciona que sin sus partners no sería posible un proyecto de tal envergadura e invitan a nuevas empresas a unirse a su proyecto. Además, tanto las pymes y startups como las grandes empresas se ven beneficiadas de estos proyectos o programas, ya que consiguen mejorar su presencia en la sociedad, mejorando su reputación y contribuyendo a un cambio social. En otras palabras, trabajar la responsabilidad social corporativa, ayuda a generar cambios sociales y mejorar la calidad de vida humana además de ganar notoriedad al asociar su marca a fines sociales. Asimismo, incrementan sus niveles de fidelización, mejoran su reputación online y offline e, incluso, pueden conseguir beneficios fiscales.

Colaborar con Whakamua es apostar por un futuro mejor y más sostenible y cumplir con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030.

Whakamua invita a las empresas a cambiar su forma de hacer publicidad, invirtiendo en responsabilidad social para contribuir a la mejora de la calidad de vida humana y a generar cambios sociales. Actualmente, empresas y organizaciones como Google Nonprofits, Techsoup Spain, Tussam y otras colaboran con Whakamua para ayudar a hacer de la publicidad un medio eficaz para crear una sociedad mejor.