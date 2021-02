Puerta acorazada en Granada

Contar con la instalación de puertas acorazadas en Granada puede llegar a ser una de las primeras opciones de muchas...

Contar con la instalación de puertas acorazadas en Granada puede llegar a ser una de las primeras opciones de muchas personas; esto teniendo en cuenta que se trata de uno de los modelos de puertas con un gran nivel de seguridad, además de contar con variedad de estilos y diseños totalmente personalizables, también se puede renovar su estética cuando se quiera, así se ha visto en la fuente original

Por fortuna, en Puertas Acorazadas Granada ofrecen los mejores servicios a la hora de instalar puertas de seguridad para el hogar y negocios. Cabe destacar que cuando se habla de una alta gama en modelos de puertas acorazadas no hay nada mejor que acudir a un sitio especializado que cuente con una atención personalizada.

¿Por qué tantas personas deciden instalar puertas acorazadas en Granada?

Para empezar, no es un secreto que al hablar de seguridad, las puertas acorazadas son una de las más solicitadas. Estas puertas se caracterizan por estar construidas en acero. Generalmente cada una de estas puertas cuenta con 8 puntos anti palanca en lado de las bisagras y 13 puntos de cierre lo que una vez cerrada la puerta tiene un mínimo de 21 puntos de cierre en todo su perímetro.

Estas puertas parten de un nivel de seguridad de grado 3 hasta un nivel grado 5 el cual es exigido por ley para montar negocios como joyerías, compro oro, administraciones de lotería…

Del mismo modo, las puertas acorazadas en Granada cuentan con grandes características como grosor del cerco de acero, los pestillos de seguridad que tenga, el cilindro o el escudo.

Afortunadamente, en PuertasAcorazadas ofrecen las mejores asesorías con respecto a cuál es el tipo de puerta ideal para cada lugar. Sin embargo, la popularidad que han ganado las puertas acorazadas en España viene dado por lo siguiente:

Espesor del marco

Cuando se trata de la instalación de puertas es importante asegurarse de contar con un marco o un cerco que además de estar construido en un material resistente, éste sea lo suficientemente grueso. Es importante tener en cuenta que cuando se trata de puertas, la seguridad es lo primordial. En este sentido, contar con un marco de acero resistente es lo ideal.

Cerraduras y pestillos

Las puertas acorazadas en Granada se caracterizan por tener cerraduras anti extracción, con escudos acorazados que protegen el bombín y no menos importante contar con un bombín de alta seguridad. A diferencia de muchas puertas, este tipo de puerta se pueden adquirir con doble cerradura, cerradura electrónica, cerradura inteligente, garantizando así una mayor seguridad y poder establecer un control de accesos consiguiendo así un hogar seguro e inteligente.

Estructura resistente

A la hora de instalar puertas, la resistencia de la estructura es algo sumamente importante. En el caso de los materiales de puertas acorazadas estos vienen dados por acero resistente, llegando a ser muy superior con respecto a una puerta blindada.

Estética y personalización

Como bien hemos desarrollado tanto el bastidor de la puerta como su cerco son construidos en acero, pero este conjunto hay dotarlo del mejor acabado y estética, por lo que nos permite escoger entre una infinidad de terminaciones, podemos realizar cualquier tablero que necesite para continuar con la estética de su comunidad y por el interior cualquier otro diseño que sea acorde a la estética interior de la vivienda. Estos tableros no solo se pueden adquirir en madera o DM sino que también pueden ser en aluminio de la mejor calidad. Además si mas adelante decide cambiar la estética de su hogar puede cambiar sin problemas y con un coste muy bajo sin necesidad de cambiar ningún elemento mas de la puerta cosa que con una puerta blindada no sería posible, de la misma forma si golpea o sufre algún daño cualquiera de los tableros exterior o interior puede sustituir solo el tablero por un coste muy bajo manteniendo siempre una estética renovada de su puerta sin un coste elevado y sin tener que sustituir su puerta. Lo cual hace de ella no un gasto sino una inversión de muy largo plazo por todas las opciones de personalización y renovación.

Importancia de contar con la mejor instalación de puertas acorazadas en Granada

Teniendo en cuenta que se trata de la seguridad, asegurarse de contar con una instalación ideal puede marcar totalmente la diferencia. Por fortuna, en PuertasAcorazadas, cuentan no solo con la mejor calidad de materiales sino que además se especializan en ofrecer atención de calidad para poder lograr el mejor resultado en la instalación de puertas acorazadas.

Está de más decir que la intención principal es brindar la solución de seguridad para cada cliente, en este sentido, cada puerta cuenta con altos estándares de fabricación al igual que la instalación.

Cabe destacar que al hablar de seguridad, estas puertas cuentan con una estructura de acero, cerraduras de alta seguridad y sistemas anti palanca a diferencia de una puerta tradicional. De hecho, una de las tantas razones por la que muchas personas deciden instalarlas es que además de tener una mejor fabricación y un cerco mucho más resistente, las cerraduras son de mayor calidad y la puerta viene homologada por AENOR.

Es importante tener en cuenta que la eficacia que estas puertas tengan sólo vendrá delimitada por la calidad de la puerta en sí y la experiencia de quienes se encarguen de la instalación