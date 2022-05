¿Qué aspectos hay que tener en cuenta sobre el fin de la limitación del precio de alquiler en Cataluña?, Araico Assessors

El Tribunal Constitucional desató controversia el pasado mes de marzo al anunciar el fin de la limitación del precio de alquiler en Cataluña, una norma que fue aprobada en septiembre del año 2020 por el Parlamento.

La noticia ha causado un gran revuelo en el mercado inmobiliario que, durante año y medio, se vio obligado a frenar los precios, pero también entre los ciudadanos que viven alquilados, pues deberán atenerse a las consecuencias y prepararse para un aumento.

No obstante, hay algunos términos importantes que deben saber las partes interesadas. Para ello, es fundamental solicitar la asesoría de expertos en el área como los que laboran en el despacho Araico Assessors, el cual se dedica a todo lo referente a servicios de inmuebles.

El fin de la limitación del precio de alquiler en Cataluña: ¿qué hay que saber?

El fin de la limitación del precio de alquiler en Cataluña estremeció a una parte de la población inquilina. Sin embargo, dentro de lo que cabe, uno de los grandes alivios fue la nota informativa en la que el TC precisó que los 167.842 contratos firmados en el 2021 no serán modificados. Es decir, no subirán de precio hasta que no hayan culminado. “Los efectos serán profuturo, por lo que los contratos de arrendamiento de vivienda celebrados con anterioridad al momento de la presente resolución se mantienen en sus términos”, cita textualmente la nota de prensa. Además, se remarca que dicha medida se hizo “basándose en el principio de seguridad jurídica y al legítimo fin de procurar la estabilidad en las relaciones contractuales preexistentes”.

Por otro lado, quienes se mueven en el mercado de los alquileres consideran exitosa la noticia, tanto para los propietarios como para los inquilinos, ya que la oferta de viviendas en alquiler se redujo a partir del 2020, desde que se dio a conocer la ley catalana de vivienda que puso límite a los precios del alquiler. Algunos dan por hecho que los alquileres volverán a estar en auge en Cataluña y que los arrendadores volverán a ampliar las ofertas, lo que se traduce en una regulación de los precios.

