En qué consiste la hipoteca para jóvenes, por RN Tu Solución Hipotecaria

Las dificultades para ahorrar el 30 % que exigen la mayoría de entidades bancarias hace que sea difícil para los jóvenes obtener un préstamo hipotecario para poder incorporarse al mercado de compra de vivienda. Por esta razón, en ocasiones el sueño de adquirir la primera vivienda bien sea para formar una familia o para independizarse, puede verse truncado. A pesar de esto, RN Tu Solución Hipotecaria, empresa de intermediación financiera independiente, ofrece la Hipoteca Joven, un producto financiero que puede ser una gran oportunidad para muchos ciudadanos de España y que puede ser solicitado de forma online a través de la página web de la empresa.

Hipoteca joven de RN Tu Solución Hipotecaria

RN Tu Solución Hipotecaria ofrece varias opciones de préstamos hipotecarios para todo tipo de clientes, pero específicamente la Hipoteca Joven está diseñada para la población con una edad hasta los 36 años que desea tener un inmueble propio y que no ha tenido la oportunidad de materializarlo por diferentes razones.

La Hipoteca Joven Verde RN puede ser solicitada por personas con una edad máxima de 36 años. Cumpliendo los requisitos es posible financiar hasta el 100 % más los gastos de compraventa y un plazo de pago de 30 años. Daniel Gulias, subdirector general de RN Tu Solución Hipotecaria indica que es posible incluso que esta franja de población pueda conseguir una hipoteca sin ahorros, si cuenta con avalistas. Indica, no obstante que una hipoteca 100 % más gastos no puede ser café para todos, pero que hay un altísimo porcentaje de población joven, que por las circunstancias económicas no han podido ahorrar la entrada suficiente, por haber estado viviendo de alquiler, por haberse pagado unos buenos estudios, o por haber estado trabajando en el extranjero, pero que son un gran perfil económico social, y con mucho futuro, y desde su empresa apuestan por ayudar a estos perfiles a que puedan conseguir el sueño de ser propietarios. Lo importante en palabras de Daniel Gulias es que hayan tenido una experiencia previa de pagos y que hayan cumplido y solventado sin problemas, para que con la nueva hipoteca, puedan vivir felices, es decir que no les cambie el estilo de vida. La hipoteca no debe ser una losa.

Para solicitar la Hipoteca Joven basta con ingresar al portal de la empresa, hacer clic en el apartado donde aparece el nombre de la misma y rellenar un formulario con algunos datos personales como nombres y apellidos, correo electrónico y teléfono de contacto. Después de ser enviada la solicitud, el equipo de RN Tu Solución Hipotecaria se comunica con el usuario para informarle sobre la viabilidad de la operación en solo 48 horas.

¿Qué servicios ofrece RN Tu Solución Hipotecaria?

Además de brindar préstamos hipotecarios, RN Tu Solución Hipotecaria cuenta con un equipo de profesionales con más de dos décadas de experiencia que han ayudado a muchos ciudadanos a conseguir hipotecas adaptadas a sus condiciones económicas, sus necesidades y sus requisitos.

El equipo de expertos de esta empresa ha tramitado más de 20.000 hipotecas, una cifra significativa que les ha permitido relacionarse con las más prestigiosas entidades financieras estatales. Este es un aspecto muy favorable para quienes necesitan un intermediario hipotecario que facilite el proceso para optar por un préstamo.

El interesado en saber cuál es la hipoteca más adecuada para su perfil económico puede ponerse en contacto con los profesionales de RN Tu Solución Hipotecaria, quienes aseguran estar comprometidos a conseguir el mejor préstamo hipotecario para cada cliente. Además, ofrecen un análisis gratuito, rápido y sin compromiso.

Pedir un préstamo hipotecario puede ser una buena alternativa tanto para los más jóvenes como para los de mayor edad, siempre y cuando este se adapte perfectamente a sus posibilidades. Por este motivo, lo más recomendable es acudir a expertos como los de RN Tu Solución Hipotecaria que ayuden a tomar esta decisión tan importante.