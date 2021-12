¿Qué diferencias existen entre los trabajos verticales y el trabajo en altura?

Fadecom, el equipo de expertos en PRL (Prevención de Riesgos Laborales) en formación industrial que se ha focalizado en divulgar conocimientos en la prevención de riesgos laborales, ha decidido difundir una nota aclaratoria importante. Con esta, buscan especificar las diferencias entre dos términos o expresiones que muchas veces las personas utilizan como sinónimos, lo cual advierten, es totalmente erróneo.

Los conceptos en cuestión son trabajo en altura versus trabajos verticales. Según Fadecom, la gente tiende a confundir mucho estos dos términos sin tener en cuenta que implican ideas distintas.





Lo primero que aclaran es que todo trabajo vertical es un trabajo en altura, pero no todo trabajo en altura es vertical.

Los verticales son trabajos que se desarrollan suspendidos en el aire mediante cuerdas y con sistemas anti caídas, para los cuales el trabajador utiliza equipos de protección individual (EPI’s). Dichas cuerdas de seguridad deben ir ancladas a un sistema de sujeción para evitar su caída.

Los trabajos verticales no solo se presentan por encima del nivel del suelo, sino debajo de él, como por ejemplo en la minería o excavaciones. Básicamente, se refieren a la posición en la que tiene que estar el cuerpo humano para desarrollar la actividad.

Los trabajos en altura son actividades laborales desarrolladas por encima de los dos metros sobre el nivel del suelo. La razón por la que no todos estos trabajos son verticales es porque no implican trabajar descolgado de una cuerda con el cuerpo en posición vertical. No por ello significa que no requieran de preparación especial de una formación específica o que no hagan uso de EPI´s, algo que parecen olvidar la mayoría de las empresas y trabajadores.

Escenarios y preparación para realizar trabajos en altura

Los trabajos en altura son requeridos para actividades muy diversas. Son muy comunes para las tareas de construcción, reparación o mantenimiento de edificios, limpieza y acondicionamiento de estructuras. También suelen ser empleados en la poda de árboles, la instalación o reparación de un tejado o para la colocación de un equipo de aire acondicionado. La variedad de trabajos que requieren hacerlo en altura es enorme.

Cada trabajo en altura requiere de accesorios propios que van a depender de las exigencias y condiciones de cada una de estas labores. Es muy común el uso de andamios, escaleras, plataformas elevadoras, vehículos especiales, postes o soportes. Para desenvolverse bien en todos estos entornos, es necesaria la preparación y los conocimientos en seguridad y prevención adecuados. Son tareas donde no cabe la improvisación.

Justamente para no improvisar y evitar cualquier tipo de accidente o riesgo, es indispensable la preparación con expertos en la materia. Fadecom tiene un equipo de formación que se ha especializado en prevenir los riesgos del trabajo en altura, por lo que se han convertido en referencia. En los cursos teóricos y prácticos se brindan técnicas específicas para prevenir accidentes y se toma conciencia sobre los peligros que implican estos trabajos. Es una preparación que mejora la productividad en las empresas.