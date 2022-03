¿Qué embarcación alquilar sin experiencia?, de la mano de Marina Center en La Manga del Mar Menor

Lo ideal cuando se realiza un viaje de vacaciones a una zona costera es disfrutar de las propiedades relajantes que ofrece una experiencia en el mar en todo momento. Una de las mejores maneras de hacerlo es alquilar una embarcación de uso privado, aunque no se tenga experiencia capitaneando una embarcación.

La compañía líder en venta y alquiler de barcos en Murcia, Marina Center, recomienda tener en cuenta algunos consejos a la hora de alquilar embarcaciones de recreo en los viajes de ocio.

Clases de barcos y sus usos

El tipo de embarcación va a depender en primera instancia de las características propias de la actividad que el capitán y sus acompañantes deseen realizar en alta mar. Las embarcaciones de recreo presentan diferencias sustanciales en su fabricación dependiendo del tipo de propulsión, pudiendo ser de vela y de motor. También existen distintos tipos de casco en función del programa de navegación que se tenga, en otras palabras, con base en las actividades que se van a realizar. Por ejemplo una embarcación neumática, también conocidas como "zodiac", es ideal para la práctica de snorkel o buceo y para entrar hasta la playa de las calas más inaccesibles. Sin embargo, una lancha con un potente motor fueraborda y mástil o pilón de esquí o wakeboard es ideal precisamente para este tipo de actividades de arrastre, como los también conocidos donuts y bananas. En definitiva, a la hora de seleccionar que embarcación escoger, hay que tener en cuenta si se va a practicar algún deporte o simplemente se quiere para hacer vida a bordo y para disfrutar de un rato de ocio.

En este sentido, es importante tener en cuenta si la embarcación dispone de una mesa para hacer picnics, ducha para poder endulzarse después de bañarse, o un buen toldo que permita estar cómodamente todo el día en el mar. Un área para poder tumbarse y poder echar una siesta también es un punto importante a tener en cuenta.

Licencia de navegación

Hacerse a la mar sin experiencia previa puede ser una grata vivencia siempre que se haga acompañados y supervisados por alguien que domine el medio, es decir, que tenga experiencia y conocimientos sobre el mar y la navegación. De otra manera, la experiencia de alquilar una embarcación se puede convertir en una mala vivencia.

Es necesario tener en cuenta las normativas vigentes en cuanto al manejo de vehículos acuáticos en las riberas españolas. Muchas de las embarcaciones requieren de una licencia que acredite a sus capitanes como personas aptas para responsabilizarse de cualquier barco fuera de la costa, por lo que si no se cuenta con experiencia, es necesario reconocer qué tipo de nave es la recomendada para la navegación en ese caso.

Según la normativa nacional que rige el tráfico marítimo, las embarcaciones que pueden conducirse sin contar con licencia son aquellas cuya eslora sea inferior a 5 metros en el caso de barcos a motor, cuya eslora no supere los 6 metros en caso de los barcos de vela y cuya potencia no esté por encima de los 11,26 Kw 15 cv. Marina Center, dada sin dilatada experiencia en el sector, desaconseja hacerse a la mar en una de estas embarcaciones que no precisan titulación, sin tener algún tipo de Licencia de Navegación, ya sea el PNB, patrón de navegación básica, o el PER, patrón de embarcaciones de recreo.

Marina Center cuenta con un amplio catálogo de embarcaciones de alquiler, y todas ellas requieren titulación para su manejo. Si no se dispone de la titulación adecuada o la pericia necesaria, esta empresa de alquiler de embarcaciones de La Manga del Mar Menor, cuenta con el servicio de patronaje. Patrones de garantizada pericia se hacen cargo del manejo de la embarcación durante la jornada de alquiler. Para que la experiencia de vacaciones de sus clientes sea un momento inolvidable en las aguas de las costas de Murcia.