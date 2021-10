¿Qué es una hipoteca fija y cuál es su funcionamiento? DeHipotecas

Una de las dudas más presentes a la hora de adquirir un préstamo hipotecario es si resulta mejor un interés variable o fijo. Debido a la abundante cantidad de ofertas en la banca y la amplitud de este asunto, resulta confuso para una persona que desconoce la cuestión elegir la mejor opción. Aunque en gran medida la elección depende de la situación personal y económica de cada uno, la alternativa recomendada para quienes buscan mantener una estabilidad suele ser la hipoteca fija.

En qué consiste la hipoteca fija

Comprar una propiedad es un paso importante en la vida de cualquier persona o familia e influye directamente en sus finanzas a largo plazo. Por lo tanto, dentro de este proceso, una de las decisiones más delicadas es decidirse entre una hipoteca fija o variable.

La hipoteca fija se basa en la aplicación de una tasa de intereses determinada que se mantendrá durante el tiempo que el préstamo permanezca vigente. Esto quiere decir que el dinero establecido como interés por el crédito hipotecario no variará.

Si bien el interés de las hipotecas fijas puede ser un poco mayor que el de las otras, estas se caracterizan por tener un tiempo de pago inferior. No obstante, para acceder a este tipo de hipotecas es necesario contratar otros productos en las entidades bancarias y pagar el préstamo en menos de 30 años.

Motivos por los que elegir una hipoteca fija

Elegir el tipo de hipoteca correctamente es algo esencial para no tener que pagar dinero de más. La hipoteca fija es una opción indicada para quienes desean planificar sus finanzas mensualmente, debido a que tienen la seguridad de que el interés no varía. Asimismo, esta modalidad tampoco depende las variaciones del euríbor, es decir, que las cuotas no cambiarán. Todo esto disminuye, en gran medida, el riesgo al incumplimiento de pago.

