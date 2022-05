¿Por qué es importante contar con un plan de igualdad en la empresa?, por Edutedis Consultoría

La Ley que obliga a las empresas con más de 50 trabajadores a contar con planes de igualdad entró en vigor el 7 de marzo.

El Real Decreto Ley 6/2019 establece que, para garantizar la igualdad laboral entre hombres y mujeres, las sociedades deben elaborar e implementar planes de igualdad. La finalidad de estos es promover la equidad en cuanto a retribución, promoción o presencia femenina en puestos directivos, de acuerdo con su tamaño.

De igual manera, las empresas que no cumplan con esta obligación pueden incurrir en una multa grave o muy grave. Por tanto, para cumplir con la legislación vigente es necesario elaborar un plan de igualdad. Y dado que este proceso puede resultar complejo, lo mejor es contar con especialistas en el área, como es el caso de Edutedis Consultoría.

Sanciones por incumplir el Real Decreto Ley 6/2019

No llevar a cabo en las empresas las acciones correctivas programadas o que el contenido del plan de igualdad no sea idóneo, pueden ser consideradas infracciones graves. Esto supone sanciones económicas que van desde los 751 € hasta los 7.500 €. En este tipo de infracción también se incluye no negociar la fase de diagnóstico de manera correcta o recurrir a una presentación sindical no representativa del convenio colectivo de la empresa.

Por otro lado, no elaborar el plan de igualdad ni haber comenzado a hacerlo, representa una infracción muy grave. En estos casos, la sanción va desde los 7.501 € hasta los 225.018 €, en los casos más flagrantes. Estas son multas que, dependiendo del tamaño y la actividad de la compañía, pueden ser significativas.

¿Por qué elegir a Edutedis Consultoría para la elaboración de planes de igualdad?

Las medidas implementadas en los planes de igualdad son totalmente personalizadas de acuerdo con cada caso. Es por este motivo que no es posible realizar una copia de las medidas presentes en otras empresas.

El plan debe ser negociado entre la empresa y los representantes legales de sus empleados o sindicatos representativos del sector al que la compañía pertenece. Para el desarrollo de este plan y lograr una negociación con ambas partes, es necesario contar con un especialista en igualdad.

En Edutedis Consultoría cuentan con personal experto en igualdad de género y en técnicas de investigación social. Por tanto, pueden realizar un diagnóstico profundo de los aspectos cualitativos y cuantitativos referentes a la igualdad en una organización. Además, están en la capacidad de desarrollar las medidas a implementar para lograr la igualdad en la empresa.

Contar con el apoyo de especialistas para la elaboración del plan de igualdad garantiza el cumplimiento correcto del Real Decreto Ley 6/2019. De este modo, se evita el pago de sanciones por parte de las empresas.