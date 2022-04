¿Qué es el Kit Digital? Solicitarlo con el asesoramiento de Artenova

El ecosistema digital abre un sinnúmero de posibilidades para cualquier empresa, desde el posicionamiento de su marca hasta la automatización de sus procesos. Sin embargo, todas estas ventajas no siempre están al alcance de los pequeños negocios o trabajadores autónomos, para quienes la digitalización de sus productos o servicios puede representar una inversión fuera de su alcance.

Frente a esta situación, el Gobierno ha implementado el Kit Digital, un programa de asistencia desarrollado con el fin de impulsar en las pymes la transición hacia la esfera digital. Sus beneficios están al alcance de las pequeñas empresas a través de diversos agentes digitalizadores, como Artenova, una agencia que brinda las soluciones más completas para la digitalización de las empresas.

La digitalización de autónomos y pequeños negocios

Kit Digital es un programa de subvención llevado a cabo por el Gobierno de España, con financiación de la Unión Europea, para la digitalización de negocios autónomos y pequeñas empresas, quienes pueden solicitar estos beneficios a través del portal Acelera Pyme. Para participar de sus beneficios, se deben cumplir ciertos requisitos. Entre estos, no sobrepasar los 49 empleados y contar con un mínimo de antigüedad en vigencia, establecido en las bases del programa. Además, existen algunas condiciones legales previas, como no estar bajo la consideración de empresa en crisis, así como no superar el límite de ayudas de pequeña cuantía, entre otros requisitos.

Artenova ofrece asistencia a las empresas para conocer todos estos requisitos antes de aplicar al programa. Con su ayuda, las empresas puedan revisar adecuadamente las condiciones previas, así como enfocar su solicitud hacia la cantidad de subvención que le corresponde según el tamaño de su negocio, que se divide entre bonos de máximo 2.000 euros para empresas de entre 1 y 3 empleados, de 6.000 para empresas que van de 3 a 10 empleados, y una cantidad máxima de 12.000 euros para empresas de entre 10 y 49.

Soluciones para la digitalización

Además de otorgar incentivos económicos, Kit Digital funciona como una plataforma de encuentro entre las pymes que necesitan soluciones para su digitalización y los agentes digitalizadores que ofrecen estos servicios. Uno de los más destacados entre estos últimos es Artenova, cuyos servicios abarcan una extensa gama de soluciones digitales para todo tipo de negocio.

Los servicios de Artenova brindan herramientas de calidad profesional en diversas ramas del marketing digital, como desarrollo y posicionamiento de páginas web, elaboración de plataformas de comercio digital, gestión de redes sociales, recopilación y análisis de datos, plataformas de oficina virtual, entre otros ámbitos.

En cada uno de ellos, ofrecen un paquete completo, con todas las funcionalidades para digitalizar los procesos, servicios o productos de cualquier empresa, beneficios que pueden estar al alcance de pymes y negocios autónomos, prácticamente, sin coste alguno, a través de las ayudas que ofrece Kit Digital.