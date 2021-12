¿Qué es el Método Mediador All in One para corredores y agentes de seguros?, por el mentor Rafael Bonilla

A lo largo de su carrera, un agente de seguros puede experimentar situaciones que lo llevan a sentirse frustrado al ver que el logro de sus objetivos está cada vez más lejos de concretarse. Esta sensación le impide ver cuáles son las causas y tomar acciones concretas que le permitan retomar el camino al éxito.

Hoy en día, el Método Mediador All In One (Método MAIO), creado por el reconocido mentor Rafael Bonilla, es una herramienta de formación que ofrece a los apasionados del mundo de los seguros la oportunidad de aumentar la densidad de la cartera de seguros, aumentando la fidelización y trabajando menos horas y generando más comisiones. Pero lo mejor de todo es que permite aumentar la felicidad personal y familiar, porque al fin y al cabo, es la vida la que debe girar alrededor del trabajo y no al revés.

¿Cuáles son las ventajas del acompañamiento de un mentor?

Cuando se trata del crecimiento en el área de seguros, el acompañamiento de un mentor es fundamental, ya que se requiere trabajar en aspectos técnicos muy importantes para la evolución de la compañía como la disposición de un archivo productivo, la fidelización de la cartera de clientes, la reformulación de la gestión básica de la empresa de mediación de seguros (correduría o agencia) y la aplicación de estrategias de persuasión comercial.

La puesta en práctica de estas características de forma correcta garantiza la evolución de un agente de seguros a un Empresario TOP – PRO. Por ello, Rafael Bonilla ha ideado, gracias a sus años de experiencia en el sector, el novedoso Método MAIO, que ofrece herramientas a los corredores de seguros que les permiten mejorar sus habilidades y sus competencias enfocadas en aumentar el número de pólizas por cliente a través de un sistema de fidelización exclusivo. Esto se logra mediante un proceso de formación de alto rendimiento que aborda áreas que nunca se habían explorado y que son fundamentales para su evolución.

¿En qué consiste el Método MAIO?

El Método Mediador All In One, conocido como el Método MAIO, nace de la necesidad de crear una estrategia que permitiera evolucionar la empresa de Rafael Bonilla. El objetivo de este sistema consiste en incrementar la cartera de fidelización de los clientes, generando más comisiones y trabajando menos tiempo. Durante este proceso de formación integral, se trabajan áreas relacionadas con la productividad del tiempo, entrenamiento mental, neuroventas, la marca personal, la persuasión con la palabra y todo lo relacionado con el marketing digital específico para la profesión. De esta manera, los empresarios alcanzan una mayor proyección empresarial.

Mediante el exclusivo sistema compuesto de aumento de comisiones se ganan más de un 20% de comisiones como mínimo año tras año, consiguiendo más productividad del tiempo que se traslada a la felicidad familiar y personal.

Estos talleres de formación se imparten en España vía online y con el acompañamiento del mentor, tienen una duración de 6 meses y anualmente se dicta un taller presencial de 2 días para todos los alumnos. Rafael Bonilla ha sido galardonado con el Premio Especial del Jurado en los Premios de Marketing y Comunicación del Sector Asegurador en España en el año 2020 y el Premio Gema 2017, entre otros reconocimientos.