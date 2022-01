¿Qué es SpamDigital?, un nuevo servicio web que alerta de números de teléfono desconocidos que hacen llamadas comerciales

¿Quién no ha recibido alguna vez insistentes llamadas de números de teléfono desconocidos? En ocasiones, puede tratarse de llamadas comerciales para ofrecer la compra de un producto. Otras veces, pueden referirse a compañías que hacen publicidad de sus planes para que se contraten sus servicios.

Para parar estas situaciones tan molestas, nace SpamDigital, un directorio que recopila este tipo de números de teléfono junto a las valoraciones de los usuarios que han recibido este tipo de llamadas. Su finalidad es que las personas que reciben llamadas desconocidas puedan saber si se trata de un número real o de una llamada comercial, antes de cogerlo.

¿Hasta qué punto son legales las llamadas spam?

Puede darse el caso de que sea una empresa o un banco con el que el cliente tiene ya un acuerdo y, simplemente, se trata de una llamada informativa para una renovación o un cambio en el contrato. Sin embargo, cuando dichas llamadas se vuelven insistentes, pesadas o reiteradas y, hasta incluso, se realizan en horarios poco habituales, pasan a ser llamadas spam.

Esta es una práctica habitual y muy molesta que, según la Ley de Competencia Desleal, es ilegal cuando en ellas se realizan "propuestas no deseadas y reiteradas". Por otro lado, "el empresario o profesional deberá utilizar, en estas comunicaciones, sistemas que le permitan al consumidor dejar constancia de su oposición a seguir recibiendo propuestas comerciales de dicho empresario o profesional", aclara dicha ley. Además, estas llamadas deberán realizarse desde "un número de teléfono identificable".

El servicio de SpamDigital para detectar si un número es spam

Al buscar un número de teléfono en este directorio, la web ofrece todas las variantes, con los distintos prefijos incluidos. Este servicio resulta de gran ayuda para descubrir quién está detrás de un número de teléfono que se recibe por SMS o por correo electrónico. Asimismo, la página brinda, en pocos segundos, la ubicación geográfica del usuario asociado al número de teléfono que se ha consultado.

Existen sistemas, como el de Google, para bloquear las llamadas spam que se reciben. Sin embargo, hay empresas que utilizan números de teléfono que no están registrados en la plataforma de Google My Business. Por este motivo, este tipo de compañías no pueden ser bloqueadas por Google.

Sin embargo, gracias a SpamDigital, se pueden conocer los datos de cualquier empresa y, de esta manera, bloquear sus llamadas desde el móvil, mediante la opción de "Ajustes". Además, la plataforma permite saber cuántas denuncias ha recibido el número de teléfono que se desea consultar por parte de los usuarios.