Por qué si se está en un fichero de morosos se tiene derecho a una indemnización

En el año 2013, más de 500.000 españoles se encontraban incluidos en ficheros de morosos por una única deuda, de menos de 500€ y de telefonía.

La situación desde entonces, lejos de mejorar, ha empeorado, en palabras de Pablo Rodríguez. Es el CEO de Honoriza, empresa especializada en la reclamación de indemnizaciones por inclusión indebida en ficheros de morosos.

La ley es muy clara, apuntan los expertos: cuando un consumidor o una empresa tiene un desacuerdo con una deuda, que no sea abusivo o manifiestamente infundado, sus datos no se pueden ceder a un fichero de morosos porque no es una persona morosa.

Pero es que, además, generalmente, los usuarios se enteran de su situación cuando se les niega un crédito, una tarjeta o una financiación. La falta de notificación impide así al consumidor oponerse a la deuda o discutirla.

Pues bien, cuando se incluyen los datos de un consumidor en un fichero de morosos por deudas con las que hay un desacuerdo razonable o no se puede acreditar la notificación de la inclusión en los ficheros de la forma correcta, se le atribuye al consumidor la condición de moroso sin que esto sea cierto, exacto e indudable. Se vulnera así uno de sus derechos fundamentales, el derecho al honor.

En estos casos, una de las mejores opciones es interponer una demanda por derecho al honor, ya que se consigue la baja definitiva de los ficheros de morosos y, además, indemnizaciones que están entre los 3.000€ y los 12.000 €.

¿Cuándo hay que incluir a una persona en un fichero de morosos?

Una situación muy recurrente en estos asuntos, especialmente cuando se trata de deudas de telefonía, es la inclusión de los datos de los usuarios en ASNEF y/o Badexcug estando estos en desacuerdo con la deuda.

Las grandes compañías, saltándose la ley "sin pudor alguno" -afirma el CEO de Honoriza- utilizan los ficheros como medida de presión para obligar a los consumidores al pago de deudas discutidas: “Entendemos que la forma de recuperar los créditos impagados por parte de mi representada es decisión de la misma, no del Juzgado de Instancia”.

Sin embargo, la jurisprudencia bien aplicada, una y otra vez, da la razón a los afectados por este tipo de conductas. Así lo confirma Pablo Rodríguez y los jueces sancionan con contundencia estas actuaciones: “Sorprenden las alegaciones de la demandada, que desde luego no pueden aceptarse, en cuanto a que la inclusión en los ficheros tenía por finalidad el cobro de lo debido y que la actora no tiene por qué opinar sobre los medios de cobro de la deuda”.

Solo es pertinente la inclusión en estos ficheros de aquellos deudores que no pueden o no quieren, de modo no justificado, pagar sus deudas, pero no aquellos que legítimamente discrepan del acreedor respecto de la existencia y cuantía de la deuda.

Está tan extendido el uso abusivo de los ficheros de morosos que casi la totalidad de las inclusiones en los mismos son ilegales, por lo que se obtiene, de forma automática, el derecho a indemnización establecido por la ley, consiguiendo la compañía indemnizaciones de una media de 5.500€.

Cómo saber si mi inclusión en ficheros es ilegal

Más del 95% de las demandas presentadas por Honoriza han sido favorables a los consumidores. En un contexto en que el incremento de los casos es constante, tales cifras son el reflejo de abusos registrados de forma reiterada.

Lamentablemente, la desinformación es grande. La mayoría de los afectados, abrumados por la cantidad de informaciones contradictorias y estafas relacionadas con los ficheros de morosos, optan por pagar las cantidades que realmente no deben para solucionar sus inclusiones

Ante esta situación, Honoriza se ha fijado como objetivo informar a los afectados y que todos tengan claro que la mayoría de las inclusiones en ficheros de morosos se realizan de forma indebida -prácticamente la totalidad cuando se trata de asuntos de telefonía- por lo que prácticamente inclusión en ASNEF y/o Badexcug es sinónimo de indemnización de entre 3.000€ y 12.000€.

