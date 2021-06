¿Qué opinan los clientes sobre el injerto capilar de las Clínicas Dr. Pelo en Sevilla?

En España, los hombres mayores de 30 años sufren cada vez más problemas de alopecia. Este sector ha experimentado un...

En España, los hombres mayores de 30 años sufren cada vez más problemas de alopecia. Este sector ha experimentado un notable crecimiento en los últimos años gracias a una mejora de las técnicas y un mayor conocimiento en la sociedad de este tipo de intervenciones y de los beneficios que produce.

El buen hacer de sus expertos y los buenos resultados obtenidos en sus operaciones le han granjeado una gran popularidad a las Clínicas Dr. Pelo, tal como atestiguan las opiniones sobre el injerto capilar en Sevilla.

La importancia del injerto capilar en las vidas de los pacientes de la Clínica Dr. Pelo

Después de experimentar una transformación en su apariencia, obteniendo una imagen rejuvenecida gracias al injerto capilar realizado por los médicos tricólogos de la Clínica Dr. Pelo en Sevilla, muchos españoles recomiendan la aplicación de la técnica FUE y de otros tratamientos para recuperar el pelo que se ha perdido o prevenir la caída de este y que son ofrecidos especialmente por ellos.

La extracción por unidades foliculares (FUE por sus siglas en inglés) es una innovación científica que posibilita la repoblación de las zonas afectadas por la alopecia. Gracias al uso de las unidades foliculares vivas del propio paciente se pueden implantar, sin dolor y con un resultado natural e imperceptible, en las zonas en las que han caído los folículos y no ha vuelto a crecer pelo. Estos folículos implantados permitirán el crecimiento de pelo debido a que conservan el código genético de crecimiento de la zona donde fueron obtenidos.

Este y otros tratamientos como la mesoterapia, un tratamiento que consiste en inyectar de forma directa pequeñas dosis de vitaminas o medicamentos en la zona afectada para aumentar la disponibilidad del principio activo que aumenta el crecimiento del pelo, están disponibles en Sevilla y cinco ciudades más de España.

Resultados para siempre, pacientes felices

Contar con más de 10.000 opiniones, la gran mayoría de pacientes satisfechos con los resultados de su injerto capilar, es la mejor carta de presentación de las Clínicas Dr. Pelo fundadas por el médico tricólogo, investigador y especialista en métodos FUE J. L. Afonso Júnior.

Testimonios como el de José Luis B, de Sevilla, se pueden encontrar en la página web de Dr. Pelo: “después de muchos años y muchas visitas a médicos, dermatólogos y tricólogos, me decidí por el injerto capilar con el doctor Afonso. Desde el principio me inspiró una confianza total por las muchas facilidades y opciones que me propuso. Después de 12 meses, los resultados del injerto capilar FUE son mejores de lo esperado.”

Asimismo, Almudena Alfaro, manifestó su opinión sobre la labor de los expertos en tricología: “la atención en este centro es muy personal y profesional. Los técnicos que realizan la mesoterapia son muy meticulosos y delicados, aspecto que se agradece muchísimo, dada la sensibilidad de la caída del pelo. Lo recomiendo, son precios económicos en comparación con otras clínicas”.

Pacientes como ellos han experimentado la satisfacción de un resultado óptimo al haberse puesto en manos de expertos como los del equipo de Dr. Pelo. A estas opiniones hay que sumar la escrita por J. Carmona, desde Sevilla, en la que expone su felicidad al haber realizado el tratamiento con las Clínicas Dr. Pelo: “me siento feliz de haberme atrevido, y de haber creído en vosotros”.