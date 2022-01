¿Qué hay que tener en cuenta cuando se compra una vivienda de segunda mano? ¿Cómo puede ayudar un intermediario hipotecario?

Comprar una vivienda de segunda mano es una excelente forma de adquirir un inmueble a un precio accesible. Por supuesto, es importante tener en cuenta ciertos puntos clave antes de realizar la compra de una propiedad que ha sido habitada por otras personas durante años. Tu Solución Hipotecaria menciona algunos de estos puntos clave como el visitar a menudo la vivienda o conocer el entorno o comunidad donde está ubicada. Además, es fundamental buscar una propiedad que se encuentre dentro del presupuesto disponible y, en caso de no tenerlo, acudir a soluciones bancarias de hipoteca 100% rentables como las que ofrece esta compañía.

Aspectos a tener en cuenta antes de comprar una vivienda de segunda mano

Las viviendas de segunda mano, tienen ciertas características que las personas deben tener en cuenta antes de adquirirlas. Tu Solución Hipotecaria explica que, al tratarse de propiedades usadas, sus espacios, servicios e instalaciones pueden no estar en óptimas condiciones, dependiendo del cuidado del propietario. Por esta razón, esta empresa recomienda a sus clientes realizar visitas recurrentes a la vivienda antes de comprarla. Además, hablar con los vecinos y familiarizarse con el entorno o comunidad es indispensable para determinar si es o no un lugar apto para vivir. De esta manera, los usuarios podrán saber si la zona cumple con los estándares necesarios (seguridad, servicios básicos, comercios y farmacias cercanas, etc.) antes de realizar una gran inversión. Otro aspecto a tener en cuenta es el estado del edificio, si posee una construcción sólida y fuerte y si no ha tenido accidentes graves en el pasado. "Recomendamos que cuando se compra una vivienda de segunda mano, se haga a través de una inmobiliaria de solvencia contrastada, ya que un buen profesional inmobiliario es capaz de ubicar a los compradores en las debilidades y fortalezas de una vivienda", dice Ricardo Gulias, CEO de RN tusolucionhipotecaria.com

Intermediarios hipotecarios: una solución efectiva para la compra de una propiedad usada

Las personas deben tener en cuenta diferentes opciones antes de adquirir un inmueble, además de visitar el entorno y evaluar cada uno de los aspectos de este. Esto incluye tanto la búsqueda de varios hogares mediante agencias o internet como el contar con una ayuda financiera en caso de no poder pagar la propiedad. Para ello, Tu Solución Hipotecaria ofrece a sus clientes una hipoteca que se adapte a sus necesidades con el objetivo de que estos puedan comprar la vivienda que tanto desean. Además, esta compañía y sus profesionales tienen años de experiencia como intermediarios hipotecarios, por lo que disponen de expertos en cuanto a la obtención de un crédito hipotecario. Esta marca también ayuda a los consumidores a determinar qué presupuesto de vivienda e hipoteca se adapta mejor a su situación actual, tomando en cuenta varios aspectos, como su posición laboral y los ingresos anuales.

Un intermediario hipotecario solvente es ideal cuando la compra se hace entre particulares, porque su formación experta ayuda a resolver las cuestiones de una compraventa y a obtener la documentación necesaria para la compraventa, y está y debe estar en la firma en la notaría. "La compraventa de una vivienda es posiblemente la inversión más grande que va a hacer una persona o una familia, y necesitan toda la ayuda posible para que salga bien", comenta Ricardo Gulias.

De esta forma, con los consejos y las ayudas económicas de un intermediario solvente como Tu Solución Hipotecaria, los ciudadanos del país pueden encontrar la vivienda de segunda mano que más se adapte a sus requisitos sin que el dinero suponga un obstáculo para ello.