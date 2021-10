¿Por qué realizarse un injerto capilar en España y no en Turquía?, por Clínicas Be

A la hora de recuperar el cabello perdido a través de un injerto capilar, la mejor decisión es ponerse en manos de expertos y desechar ofertas engañosas que pueden generar más gastos de lo previsto. En Andalucía, la red de Clínicas Be está respaldada por la labor de médicos especialistas con más de 20 años de experiencia en la aplicación exitosa de este tratamiento, una razón para explicar por qué es mejor realizarse un injerto capilar en España y no en Turquía.

Desde su fundación, Clínicas Be, cuyas sedes están ubicadas en Granada, Málaga y Motril, ha mantenido una filosofía de trato cercano con sus pacientes que marca la diferencia a la hora de confiar una zona con tanto impacto en la apariencia personal como lo es el cabello.

Clínicas Be: las ventajas de los pacientes en el implante de pelo

Una primera evaluación vía online es el inicio del camino hacia un exitoso trasplante de pelo en Clínicas Be, sin necesidad de correr los riesgos que genera una estancia en Turquía, donde además hay que tener en cuenta la barrera del idioma.

Por otro lado, el coste que en apariencia es barato, sacrifica el ámbito profesional. Los cirujanos tricólogos que ejecutan los procedimientos en la red de clínicas pioneras de Andalucía son expertos que participan en congresos nacionales e internacionales por dominar las técnicas de última generación.

Otra de las ventajas de realizarse un injerto capilar en España es el seguimiento continuo posoperatorio día tras día, con la posibilidad de atención presencial cuando el caso lo necesite, sin tener que pasar por una recuperación contrarreloj ante el itinerario de viaje. Desde el punto de vista económico, Clínicas Be ofrece planes de financiamiento ajustados a las posibilidades de sus pacientes, con un presupuesto claro y cerrado desde el inicio del procedimiento, sin sorpresas ni ofertas engañosas.





Los dos procedimientos más modernos y seguros en el ámbito mundial para realizar injertos capilares son aplicados en las Clínicas Be de Granada, Málaga y Motril para devolver el pelo a zonas de la cabeza, barba, cejas o bigote. El menos invasivo es la técnica conocida como FUE (Folicullar Unit Extraction), a través de la cual se toman unidades foliculares vivas de zonas donantes donde, por razones genéticas, no habrá caída, para reinsertarlas con un dispositivo llamado implanter o con fórceps. El equipo médico de Clínicas Be ha mejorado la técnica FUE convencional y desarrollado su propia técnica llamada META FUE 3 Dual. Un sistema para la extracción de folículos que permite realizar el procedimiento hasta en la mitad de tiempo que la técnica convencional FUE sin cicatriz, extrayendo las unidades de áreas que no poseen el código genético de calvicie, para garantizar que el pelo implantado no se vuelva a caer. Este cuenta con un especial método de conservación de las unidades que son extraídas para alcanzar una supervivencia cercana al 100 %, logrando aumentar considerablemente la eficacia del injerto capilar FUE.

El segundo proceso más popular en Clínicas Be, pero mucho menos realizado, es el FUSS o FUT (Folicullar Unit Strip Surgery), utilizado cuando el paciente no desee, o no pueda rasurarse la zona donante de los folículos, razón por la que se corta una sección de piel de unos 25-28 centímetros de largo y 1,2 cm de ancho, proveniente del área poblada. Este proceso no dejará cicatriz visible. Adicionalmente, Clínicas Be propone para algunos casos la técnica mixta Súper, que combina FUE y FUSS.

Más de 37.000 trasplantes exitosos, realizados por un equipo médico reconocido en toda España, son la mejor referencia para que los pacientes opten por Clínicas Be para renovar su cabello y rejuvenecer su imagen sin correr riesgos ni cubrir gastos imprevistos, con plena confianza en estar en manos de auténticos profesionales.