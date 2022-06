¿Qué requisitos son necesarios para cancelar las deudas gracias a la Ley de Segunda Oportunidad?

Alrededor de 7.000 personas ya se han visto beneficiadas por la Ley de Segunda Oportunidad (LSO), según datos recientes. Esta ley permite cancelar deudas adquiridas por cualquier particular, con el objetivo de aliviar aquellas cargas financieras que le hayan resultado insostenibles.

Tal como lo señala la asesoría jurídica y especialista en LSO, Quita Deudas, no solamente es necesario comunicar ante las entidades financieras y gubernamentales la incapacidad de realizar el pago de una deuda adquirida. También se deben tener en cuenta una serie de requisitos para poder acceder a este beneficio. Por esta razón, se ha propuesto enunciar todos los puntos que cualquier persona debe conocer para ampararse en la LSO.

Requisitos y características de la Ley de Segunda Oportunidad

La ley solamente reconoce situaciones de impago extremas que se desprenden de un impedimento real para saldar la deuda de forma efectiva. En ese sentido, exige una declaración de bancarrota que sirva como prueba de la buena fe del deudor. La ley también estipula que las personas con un crédito superior a 5 millones de euros no pueden acceder a sus beneficios, es decir, los créditos elevados están excluidos de la normativa.

La LSO respeta el derecho de los acreedores a recuperar su dinero, solo que se fundamenta en los principios anglosajones que no castigan al deudor por fracasar en el pago de su obligación. En esa medida, la ley también se preocupa por encontrar un equilibrio que beneficie a ambas partes, por lo que es posible perdonar parcialmente la deuda si se reconoce que el deudor puede recuperar su situación de solvencia en un periodo no mayor a 5 años. De todas formas, la entidad judicial puede determinar que el deudor no tiene la capacidad de cumplir con los pagos a corto o medio plazo y que tampoco posee bienes con los cuales pueda amortizar su deuda. En ese caso, estará en la obligación de cancelar el 100 % de la deuda, sin que el beneficiario tenga que realizar pagos extra por intereses sobre su crédito.

Asesoría jurídica especializada en la Ley de Segunda Oportunidad

Se requiere un análisis detallado y especializado de la situación particular de cada deudor para determinar si se cumplen los requisitos establecidos en la ley. Quita Deudas puede respaldar a los interesados, analizando cada caso de forma personalizada. Esta compañía ofrece servicios de asesoría jurídica, brindando a sus clientes todas las herramientas y el acompañamiento necesarios para que su derecho a la segunda oportunidad se haga efectivo. Con este servicio, la compañía espera que cada vez más personas la consideren como una aliada que les ayudará a salir de obligaciones insostenibles en el momento en el que más lo necesitan.